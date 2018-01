Foto: Lukáš Bíba Novinář Ľubomír Smatana.

Novinář Ľubomír Smatana se na odluku Čechů a Slováků dívá jako na nutnost, zpochybňuje ale způsob, jakým k ní došlo. Na Slovensku by se Čech premiérem nestal, myslí si. Navzdory vypjatějšímu nacionalismu mají Slováci podle Smatany daleko vřelejší vztah k Evropské unii než Češi. Souvisí to i s eurem, jež v roce 2009 přijali.

Jaký je nejvýraznější rozdíl mezi Čechy a Slováky? "Když spolu sedí v hospodě, Čech se tváří, že má v kapse deset korun, ale má tisícovku. Zatímco Slovák se tváří, že má tisícovku, a vlastní jen desetikorunu," usmívá se Ľubomír Smatana, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu, který o dění v sousední zemi referoval mezi lety 2006 a 2010. "Zkrátka Balkán a Německo. Na Slovensku v hospodě pořád většinou platí jeden člověk, ne jako tady, že se útrata rozpočítává," dodává reportér. Ptám se, jestli by se mohl stát na Slovensku premiérem Čech. "Myslím si, že ne. Nedávno jsme o tom diskutovali se známými Slováky a není to pravděpodobné. Asi by to nepřekousli."

Smatana má po otci slovenské kořeny a narodil se před 50 lety ve východoslovenské Snině.

Odtud ale rodina už za rok po příchodu sovětských vojsk odešla na Moravu. Po několika přesunech zakotvila na opačné straně soustátí, na Chebsku.

Ľubomír nicméně trávil u babičky na Slovensku prázdniny a obě země mohl srovnávat už od dětství.

Tisíciletá poroba

Když zhruba před deseti lety na Slovensku pracoval, stejně jako dnes byl premiérem Robert Fico. Lídr strany Směr má leccos společného s Andrejem Babišem. Komunistickou minulost, šikovné využívání marketingových strategií, určitou mediální zručnost a "lenon" styl.

"Fico ho zdědil už po Mečiarovi. Vyznačuje se jím muž, který dokáže všechno sám. Rozuměj 'len on' neboli jen on."

Každý premiér je ovšem z jiného těsta. Což platí hlavně o Babišovi, Fico se zdá být spíš železným mužem, byť vloni prodělal operaci srdce. "Je to asi čtyři roky, co soutěžil s vojáky v Žilině o to, kdo udělá za hodinu víc kliků. Fico jich za půl hodiny ve svých osmačtyřiceti předvedl tisíc a suverénně vyhrál."

Smatana je přesvědčen, že česká společnost je liberálnější. "Slováci jsou větší nacionalisté, což je pochopitelné, protože daleko obtížněji hledají své kořeny," myslí si reportér.

"Vytvořili si mýtus o 'tisícročné porobe' od Maďara, což je podobné jako naše jiráskovská legenda 'tři sta let temna'. Ale Slováci nikdy nepřijali za svou maďarskou šlechtu, tak jako my německou, která v říši vládla, a tím se ochuzují o velkou část své historie."

Ľubomír Smatana často používá k vysvětlení slovenského živlu mapu. Je přesvědčen, že lidi zásadně determinuje krajina, v níž žijí.

"Existují zajímavé záznamy nejméně od roku 1918 o tom, jak volí jednotlivé regiony. Z nich je patrné, že třeba severní Slovensko − okolí Oravy, Spiš − posílá vládnout pořád ty samé typy politiků. Vyhrával tam Tiso a 'národovci' vítězí pořád. Není se co divit − hornatá oblast, vesnice v kopcích, kde končí silnice a žijí konzervativní, chudí lidé s omezeným přístupem ke vzdělání," zamýšlí se autor sedm let staré knihy o Slovensku nazvané Jánošíci s těžkou hlavou.

V ní je zajímavá pasáž o tom, že na Slovensku chybí grunty. Podle uherského práva totiž nedědil statek nejstarší syn či dcera, ale všichni potomci, takže pozemky se drolily na stále menší kousky a nemohla vzniknout střední vrstva.

"Dodnes se to odráží na stavbě slovenských dálnic. Na 100 kilometrů je 40 tisíc vlastníků. Jak se s nimi vypořádat? Slováci občas někde nějaký kousek dálnice dokončí, asi jako u nás. Ale ani po 25 letech se jim třeba nepodařilo postavit dálnici z Bratislavy do Košic."

Moc natvrdo

Navzdory vypjatějšímu nacionalismu mají ovšem Slováci podle Smatany daleko vřelejší vztah k Evropské unii než Češi.

Souvisí to i s eurem, jež v roce 2009 přijali. "Slovákům zvedlo sebevědomí a ceny. Ale hřeje je na duši, že Češi byli celou dobu napřed a teď mají houbelec."

Během svého putování po slovenských končinách, které několikrát do roka stále podniká, navštěvuje Ľubomír Smatana především obyčejné lidi. Mezi nimi neměl se svou českou státní příslušností nikdy problém.

"Mají rádi, když za nimi přijde Čech. A když občas řekne 'vole', jsou v sedmém nebi. Většinou mi tvrdí, že za Československa to bylo dobré a že jsme se neměli rozdělit, ale nevím, nakolik to myslí vážně a nakolik je to jen chvilkový sentiment."

Bývalý zahraniční zpravodaj se na odluku Čechů a Slováků dívá jako na nutnost, zpochybňuje ale způsob, jakým k ní došlo.

"Myslím si, že časem bychom se rozdělili stejně. Jsme opravdu dva různé státy. Klaus s Mečiarem to ale udělali moc rychle, natvrdo a spíš kvůli sobě než kvůli lidem. Vždycky budou zaznívat názory, že o rozdělení mělo rozhodnout referendum."