Foto: Gabriel Kuchta Milan Čupka (vpravo) se synem Rastislavem.

První léta slovenské samostatnosti byla pro podnikatele a živnostníky náročná. Nový stát vyráběl nové zákony jako na běžícím pásu, vzpomíná pekař Milan Čupka. On ani jeho syn rozdělení republiky nechtěli. "Pro nás to nebylo vítězství. V Česku jsme měli část rodiny, dobré přátele, které jsme navštěvovali," říká.

Milan Čupka patří k nejoblíbenějším pekařům západního Slovenska. V téměř pětitisícové obci Šenkvice na úpatí Malých Karpat na půli cesty mezi Bratislavou a Trnavou provozuje pekárnu už od roku 1991.

Na otázku, co jako majitel už prosperujícího malého podniku před 25 lety očekával od vzniku samostatného slovenského státu, říká: "Neočekával jsem nic. Víte, já jsem Mečiara dobře znal. Seděl jsem s ním rok v jedné kanceláři. V roce 1966 v Liptovském Mikuláši, kdy jsme byli oba tajemníci Československého svazu mládeže," vypráví 74letý pan Čupka.

Budoucí dělitel federace Vladimír Mečiar se tehdy zrovna vrátil z komsomolské školy v Moskvě a byla to jeho první štace.

"Vydržel tam jenom rok a pak ho vyhodili, jinak by vyměnil celý okresní výbor. Bydlel sám na ubytovně. Bylo nám ho se ženou líto, tak jsme ho někdy brali na procházky. Během nich nás nepustil ke slovu," usmívá se Milan Čupka. Pak mu Mečiar zmizel z očí.

reklama

Na konci roku 1989 se Milan Čupka díval s manželkou v televizi na přenosy mítinků na slovenských náměstích.

"Najednou tam vidíme Mečiara v koženém kabátě, jaký nosili estébáci. Proboha, kde ten se tam vzal? říkali jsme si."

Zákony jako na běžícím pásu

Přímo s Mečiarem se setkal až zhruba o dalších pět let později. Jeho vládní strana HZDS pořádala konferenci v Pezinku, vinařském městečku vedle Šenkvic, a u Čupky si objednala sladké pečivo.

"Koláče jsem tam osobně dovezl. Poznal mě, prohodili jsme pár slov, tykal jsem mu," vzpomíná Čupka. "Ale žádné výhody jsme z toho neměli, nic jsme neprivatizovali," ujišťuje jeho syn a spolumajitel pekárny Rastislav, který je přítomen u rozhovoru v kanceláři pekárny.

Jejich firma Framipek má prodejny v šesti okolních okresních městech, v nich a v šenkvickém provozu je celkem 170 zaměstnanců.

Výrobny s podobným počtem lidí zvládnou větší množství chleba, rohlíků či vánoček, ale jak upozorňuje Milan Čupka, jeho rodinný podnik "nebojuje s laciným pečivem".

"Zůstáváme věrni řemeslnému zpracování. Ve fázích, kde by stroj výrobek spíš poškodil, dáváme přednost lidské ruce. Děláme dražší, hezčí produkty z lepších surovin," říká pekař.

Před 26 lety začínal bývalý strojař s rodinnými příslušníky a desítkou zaměstnanců. Tehdy si vzal třímilionový úvěr, zastavil dům. "To byla doba, kdy se úvěry dávaly i na krabičku od sirek," prohodí pan Čupka, který se vydal v podnikatelských šlépějích svého otce, jenž do znárodnění po únoru 1948 patřil se 60 zaměstnanci k největším obuvníkům v kraji.

První léta slovenské samostatnosti byla pro podnikatele a živnostníky náročná. Nový stát vyráběl nové zákony jako na běžícím pásu.

"Nebylo moc času na jejich studování," podotýká pan Čupka.

Rozdělení byl podvod

On ani jeho syn rozdělení republiky nechtěli. "Pro nás to nebylo vítězství. V Česku jsme měli část rodiny, dobré přátele, které jsme navštěvovali," říká Milan Čupka. Jeho 48letý syn volí ostřejší slova: "Byl to podvod. Každého Čechoslováka bolelo srdce. Udělali to politici, kteří k rozdělení neměli mandát, jen aby se dostali k majetku."

Kromě jedné milionové dotace od státu v počátcích podnikání, kdy byl premiérem Ján Čarnogurský, už šenkvická pekárna nikdy žádnou − a to ani od Evropské unie − nezískala. "Důvodem je, že okolí Bratislavy je rozvinutý region s nízkou nezaměstnaností," říká Milan Čupka. Zato na kontrole byli v jeho firmě evropští komisaři i státní úředníci několikrát. Bylo pro ně snazší vyjet kousek od hlavního města než se trmácet do vzdálenějších koutů země. To se podle Čupkových týkalo třeba i daňových kontrol.

Proto "kvůli narovnání trhu" uvítali zavedení elektronické evidence tržeb, která začala na Slovensku dřív než v České republice. Naopak z eura nadšení nejsou, protože podle nich vyvolalo zvýšení cen.

Nástup Slováka Andreje Babiše do českého premiérského křesla sleduje Milan Čupka bez pozitivních emocí. Dodává však, že pekárny Agrofertu pro něj nejsou konkurencí, protože se zaměřují na levnější pečivo.

"Vím, jak skupoval velké pekárny na Slovensku, a nelíbilo se mi to," říká o Babišovi Milan Čupka, který patří k zakladatelům pekařského cechu na Slovensku.

"Poslal do nich své lidi, ti udělali audit, vždycky tam něco našli a řekli: Buď nám snížíte cenu, za kterou vás chceme koupit, nebo na vás pošleme oznámení na úřady. Takové jednání se mi nelíbí."