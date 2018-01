Foto: Honza Mudra Pekařka Dagmar Koutná.

Na "osudný" rok 1993 se u Koutných vzpomíná jako na dobu, kdy se začalo platit DPH a kdy si koupili počítač za 45 tisíc. Rozdělení federace si pekařka Dagmar Koutná dobře vybavuje. "Byla jsem z těch, kteří si říkali, že když Slováci chtějí, ať jdou." Vztahy mezi státy jsou podle ní stejné jako vztahy mezi lidmi.

Před pekařstvím u silnice v Příšovicích na Turnovsku každou chvíli zaparkuje nějaké auto. Lidé vyskočí a běží do malého krámku v přízemí dvoupatrového domu. Je tu šrumec.

Chodbou za krámem se dá projít do pekárny. V podstatě je to jedna místnost, ale každý den tu vyrobí 600−800 chlebů, asi desetkrát víc rohlíků a housek a k tomu sladké pečivo.

Vánočky před koncem roku upekli po šestadvacáté, protože rodina Koutných začala podnikat už v roce 1991. Volba padla na pekařinu proto, že oba manželé byli od "fochu". Pan Koutný byl mlynář a jeho žena vystudovala potravinářskou průmyslovku v Pardubicích.

Protože to byla jediná škola svého druhu v Československu, měla i tři slovenské spolužačky, jedna z nich prý zůstala v Pardubicích.

reklama

Podnikat začali Koutní částečně proto, že se dvěma malými dětmi neměli po ztrátě služebního bytu v sousedních Svijanech kde žít. "Manžel si tenhle dům vyhlédl s tím, že bychom dole mohli mít pekárnu a nahoře bydlet," vysvětluje Dagmar Koutná v malé kanceláři firmy v prvním patře.

Hned vedle skutečně sama bydlí a v podlaží nad ní pak syn Tomáš s rodinou, který vedení společnosti po matce před dvěma lety převzal.

V něčem jsou šikovnější

Začátky v 90. letech byly poněkud divoké. Manželé začali provozovat pekárnu a k tomu opravovali zdevastovaný dům z počátku minulého století, který se jim podařilo od obce koupit. Vzali si celkem tři úvěry, aby mohli nakoupit stroje a další vybavení. Na "osudný" rok 1993 se u Koutných vzpomíná jako na dobu, kdy se začalo platit DPH a kdy si koupili počítač za 45 tisíc.

Nicméně rozdělení federace si paní Dagmar dobře vybavuje:

"Byla jsem z těch, kteří si říkali, že když Slováci chtějí, ať jdou. Násilím nikoho neudržíte, to buď jenom slibujete, nebo ustupujete, a pak zjistíte, že to stejně k ničemu není. Vztahy mezi státy jsou stejné jako vztahy mezi lidmi."

Koutní mají sice na Slovensku vzdálené příbuzné, byli se za nimi ale podívat ještě před revolucí. Paní Dagmar se nicméně zúčastnila před třemi lety zájezdu do Spišské Nové Vsi a překvapilo ji, že za oběd dala i pět šest eur. O tom, jak se našim východním sousedům podniká, představu nemá, ale v něčem jsou podle ní šikovnější než Češi.

"Třeba my se s každým víc mažeme, zatímco Slováci nedají sociální podporu jen tak někomu," myslí si pekařka.

Slovensko jako Brno

Pro vztah mezi manželi Koutnými byly budování pekárny a souběžná rekonstrukce domu nakonec příliš velkou zatěžkávací zkouškou. V domě a v pekárně zůstala paní Dagmar, které už od maturity pomáhá dnes 34letý syn Tomáš. Pokud jde o různá nařízení úřadů, pamatuje už leccos.

"Když to vypadá, že všechno klape, přijdou úředníci s nesmyslnými požadavky. Najednou se třeba dveřmi, kterými se dovnitř nosí prázdné bedýnky, nesmí už plné nosit ven. Jindy muselo být místo, kde se expeduje zboží, kryté, ale snad za půl roku, když jsme se podle toho zařídili, už to neplatilo," uvádí pro představu Koutný junior.

Ten má navíc pocit, že se vše zpřísňuje.

"Třeba ještě před deseti lety měli úředníci lidský přístup a uvědomovali si, co je reálné a co ne. Dneska se každý bojí, že bude někdo kontrolovat zase jeho práci, a tak vyžaduje všechno přesně podle zákona. A skutečnost, že byl psaný pro velkou fabriku, zatímco my tu máme všeho všudy 20 lidí, je nezajímá."

Ptám se, jak moc z toho Tomáš Koutný viní "Brusel". "Evropská unie je často jen výmluvou. Je pravda, že občas přijde se špatným nápadem, jindy s dobrým, ale české pojetí je vždycky nejhorší."

Další překážkou v podnikání bývá nedostatek šikovných lidí. Největším konkurenčním zaměstnavatelem v kraji je mladoboleslavská Škodovka, ale v okolí je i celá řada menších "montoven". Pokud Koutní shánějí někoho nového, musí nabídnout solidní plat. "Minimální mzda se bude od nového roku zvyšovat a s ní i všechny příplatky, třeba za noční služby. Ale to se nás nedotýká, protože naši zaměstnanci jsou s platy nad touto hranicí, jinak by u nás nedělali," vysvětluje šéf firmy. O vztazích Čechů a Slováků si myslí, že se podobá vztahu mezi Prahou a Brnem: Brňané ho řeší, Pražanům je fuk.

"Slováci tehdy nesnesli Havla prezidentem a my teď máme Slováka za premiéra. Mně se nelíbí jeho minulost, vím, kdo mohl kdysi dělat na zahraničním obchodu, a dokážu si představit, jak to chodí s evropskými dotacemi, o něž jsme se také jako firma pokoušeli jednou žádat. Ale chtěla bych vědět, který Slovák by volil českého premiéra," ptá se Dagmar Koutná.