Bylo mi 25 let a to nic neberete příliš tragicky," vzpomíná herečka Ingrid Timková na rozdělení Československa. "Tehdy se mě na můj názor ptali i novináři a já jim řekla: Všechno bude dobré," vypráví v herecké šatně členka činohry Slovenského národního divadla, v němž působí už od roku 1990.

Pro rozdělení federace ale nebyla, chtěla prý jen zůstat optimistkou. "Snažím se být věcná. Ne, že bych je velebila, ale bylo dobře, že se Klaus s Mečiarem dohodli, drželi slovo a že vývoj nepřerostl k něčemu horšímu," říká.

První roky samostatného státu, které se nesly ve znamení zneužívání moci premiérem Mečiarem a vládnoucí stranou HZDS, si ale představovala jinak. "Byli jsme na tom hodně špatně, Češi to věděli, ale nepamatuji si z vaší strany nějakou velkou společenskou podporu. Museli jsme se z toho vyhrabat sami," podotýká Ingrid Timková.

Z vládní strany například v polovině 90. let přišel požadavek, aby národní divadlo hrálo současné slovenské hry.

"Jenže žádné nebyly. Nakonec jsme hráli komedii Svatební noc v dobře utajeném saloně, která byla hrozná. Ptala jsem se našeho uměleckého šéfa: Jiná není? Řekl, že je tam už jen jedna, co se odehrává za Sámovy říše, a ta je ještě horší. Tak jsme tu první pojali jako parodii na Mečiara a jeho sekretářku Annu Nagyovou. A lidi se bavili," směje se.

Mečiarova strana zase jindy žádala o poskytnutí divadelních sálů ke svým předvolebním mítinkům, což vyústilo v konflikt s vedením divadla, které to odmítlo. Následovalo odvolání tehdejšího ředitele Dušana Jamricha a měsíční stávka souboru.

Timková, která hrála i v českých filmech a za role ve snímcích Anděl milosrdenství a Horem pádem byla nominovaná na Českého lva, těžce prožívala i zánik slovenské kinematografie v 90. letech.

Ten nastal po privatizaci Filmového studia Koliba, které ovládli − jako ve špatném filmu − potomci premiéra Mečiara Vladimír a Magda.

Znamenalo to konec výroby snímků domácí provenience, ateliéry dodnes chátrají.

V posledních letech se však slovenské filmy přece jen začínají točit. Mimořádným počinem byl Únos, uvedený letos do kin. Zpracoval případ únosu syna prezidenta Michala Kováče z roku 1995, z jehož objednání je podezírán právě Mečiar.

Timková si v něm zahrála matku bývalého policisty Róberta Remiáše, který byl zavražděn poté, co nechtěl vyzradit tajné službě úkryt nepohodlného korunního svědka únosu.

"Nikdo z oslovených herců neodmítl, přestože se nás tvůrci snímku ptali, jestli nemáme strach," líčí Timková. Všeobecně se má za to, že film přispěl k zrušení amnestií, které v kauze zavlečení Kováče mladšího vyhlásil v roce 1998 právě Mečiar. V tom roce potřetí vyhrál volby, ale nepodařilo se mu sestavit vládu. Nyní se má rozjet další vyšetřování kauzy.

"Premiér Fico dříve tvrdil, že amnestie zvrátit nejde, v parlamentu se nenašlo dost hlasů. A teď se to podařilo. Když se chce, tak to jde," usmívá se Timková.

Pět milionů není patnáct

Pochází z východního Slovenska, narodila se v Sečovcích, 40 kilometrů od ukrajinských hranic. Jezdí tam pravidelně za rodinou.

"Život na Slovensku se v posledních letech zlepšuje, ale platí to hlavně o západní části, možná o středu. Čím dál na východ, tím je to horší a zaostalejší. Ani po 25 letech třeba nemáme dálnici z Bratislavy do

Košic."

Z východního Slovenska se mnoho lidí stěhovalo do Ameriky už na začátku a v první polovině 20. století, ale emigrace se obnovila také v 90. letech.

"Mám v USA několik příbuzných. Moji dva bratři tam v roce 1993 také odešli a zůstali tam. Moje maminka pracovala ve Státech 17 let, ale vrátila se," vypráví Ingrid Timková.

Na konci prvního čtvrtstoletí samostatného Slovenska už není tak optimistická jako na jeho začátku, ale − jak říká − je "vděčná za malé krůčky, které země dělá dopředu". Nesdílí tedy tak bezvýhradně nadšení některých ekonomů, kteří nyní opěvují slovenský hospodářský růst nebo klesající nezaměstnanost. "Rozhodně ale nechci reptat jako pár lidí i tady v divadle. Nesmí vás to pohltit."

Podle ní mají dnes Slováci a Češi − navzdory tomu, že česká mládež rozumí slovenštině méně než slovenská češtině − "nejlepší vztahy, jaké kdy byly". Pak Ingrid Timková udělá pauzu. "Stejně jsme před 25 lety mohli udělat víc, abychom zůstali spolu. I v té Evropské unii má silnější hlas 15 milionů než pouhých pět."