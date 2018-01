Foto: Josef Horázný Herec David Prachař.

Herec David Prachař není příznivcem falešného sentimentu. Díky častým kontaktům se slovenskými kolegy má vcelku jasnou představu o tom, v čem Československu dělení prospělo, zač je možné Slováky obdivovat, ale i kritizovat. Rozpad byl podle něj nevyhnutelný a myslí si také, že naše vzájemné vztahy posílil.

Okolnosti rozpadu společného státu si vybavuje do podrobností, živě se zajímá o jejich historická východiska i soudobé hodnocení, ale k události se staví věcně.

"Myslím, že rozpad byl nevyhnutelný, Slováci byli v našem společném svazku po revoluci utrápení, ačkoliv v českých intelektuálních a uměleckých kruzích 90. let převládal pocit, že nás soužití obohacuje. V evropském kontextu − a s ohledem na dekády emancipace národních států, která začala v polovině 19. století − nebylo dělení ničím překvapivým. Ano, byly chvíle, kdy jsem si říkal, jak by bylo krásné stát se evropskou výjimkou a ukázat, že se společnost dokáže někam posouvat, ale i když nejsem pesimista, společnost se jako celek neposouvá nikdy nikam," usmívá se Prachař, který právě dočetl další knihu ve slovenštině.

Herec je dlouholetým obdivovatelem proslulého maďarského spisovatele Sándora Máraie, košického rodáka, z jehož knih si pořizuje příležitostné výpisky. Díky jednomu z posledních Prachařových záznamů se dozvídám o existenci slovenské verze "čaje o páté" či pozdní svačiny. Říká se jí "opolovečera".

Ozajstná javisková slovenčina

Prachař dokáže mile parodovat intonační manýru i vady výslovnosti mladých slovenských hereček, jež se v Čechách těší značné oblibě, přestože herecký projev má být, přinejmenším na renomovaných scénách, oslavou národního jazyka.

Zmiňuje, že slovenské herečky mívají tendenci v Česku pracovat na postavení středoevropské hvězdy − často sem jezdí v doprovodu manažerů a pečlivě si vybírají akce, jichž se budou účastnit. Obráceně to však příliš nefunguje a dřívější vazby národních divadel k sobě navzájem ochably, což potvrzuje i jeho slovenská kolegyně Ingrid Timková. Mladší generace herců z prvních scén se příliš nestýkají.

"Slováci jsou také citlivější na rodnou řeč − viete, javisková slovenčina… Ve srovnání s nimi sneseme leccos. Zrovna jsem dotočil seriál se slovenským štábem, mluvili jsme spolu slovensky, tak jsem se zdokonalil. Slovenština se na českých jevištích občas uplatní, v Romeovi a Julii se například objevili Kapuletové jako Slováci, což podle mě fungovalo.

Jinak si myslím, že kdo touží po slovenském divadle, nemusí čekat, až k nám přijede hostovat − může sednout do vlaku, dát si kávu a za tři hodiny bude sedět v bratislavském hledišti."

Heroický výkon

David Prachař nemá příliš pochopení pro sentimentální nálady ani idealizaci "ztraceného bratra Slováka". "To, jestli jsme se rozpadli nebo nerozpadli, je úplně jedno. Je to zažitý nostalgický přelud. Československo totiž není jen T. G. Masaryk, je to taky Gustáv Husák. Je to normalizace, která u nás probíhala úplně jinak než na Slovensku. My měli dlouhé seznamy zakázaných herců a zpěváků, na Slovensku téměř nikoho. Jestli je někomu smutno, ať si vezme eura a vyrazí na výlet. Já na Slovensko jezdím pravidelně od svých 15 let a znám místa, k nimž mě váže opravdové pouto. Když má nějaký národ padnout, ať padne," uvažuje Prachař.

"Během národního obrození usedlo sedm intelektuálů do kavárny a rozhodlo se, že vrátí češtinu a Čechy na mapu Evropy. Během několika let vygenerovali takové množství energie, dobré vůle a práce, že na mapě dnes skutečně jsme. Ale v současnosti nedokážeme postavit ani národní knihovnu. Jsme na úrovni doby kamenné," hodnotí situaci Prachař. Slováci jsou podle něj k hrdosti a národnímu cítění disponováni jinak.

"Nedokážu si představit, že by si zvolili premiérem Čecha s minulostí u StB. To podle mě nepřipadá v úvahu," říká Prachař.

"Samostatnost si Slováci odpracovali navzdory ekonomickému handicapu, který po rozdělení republiky měli. Podali heroický výkon. Souhlasím s tím, že rozpad naše vzájemné vztahy posílil. Aspoň nežijeme v předrozvodové depresi."