"Byly tu sice obavy, že sami budeme příliš malí, ale nakonec jsem rozdělení státu pragmaticky vnímal jako racionální rozhodnutí," říká podnikatel Tomáš Bél o rozpadu Československa. Největší rozdíl mezi Slovenskem a Českem dnes podle něj představuje euro. "Je to jeden z důvodů, proč jsme dohnali českou ekonomiku. Mám pocit, že slovenské podnikatelské myšlení je proto víc otevřené," říká.

Jediný z naší pětice oslovených Slováků, který na rozpad Československa nevzpomíná se smutnou nostalgií.

"Byly tu sice obavy, že sami budeme příliš malí, ale nakonec jsem rozdělení státu pragmaticky vnímal jako racionální rozhodnutí a říkal jsem si, že bude lepší obě země každou zvlášť efektivně manažovat a někam posunout než vést vzájemné destruktivní souboje," říká 52letý Tomáš Bél, majitel společnosti Anovative, investující do nových technologií a zabývající se firemním poradenstvím. Je slovenským podnikatelem roku 2010.

Rodák z Košic tamtéž studoval medicínu. Na konci roku 1989 jezdil pravidelně do Prahy coby člen celorepublikového stávkového studentského výboru. Za studenty byl zvolen zastupitelem na košickém magistrátu a dva roky pracoval jako lékař. Pak ale v prvním roce samostatného Slovenska začal podnikat. Nejdřív vozil ve svém favoritu sportovní oblečení, které nakupoval v Německu a skladoval je v garáži. "Všechno se dalo rychle prodat, hlad po spotřebním zboží byl velký," vypráví o svých začátích v roli obchodníka.

Medicínu opustil prý proto, že v byznysu viděl větší možnost seberealizace. "V nemocnici jsem měl pocit, že jsem na okraji všech těch velkých změn, a to mě jako mladého člověka ubíjelo," říká Bél v kavárně na bratislavském hlavním nádraží, odkud směřuje na víkendový trek do Vysokých Tater. Obvykle pendluje právě mezi hlavním městem, kde má také kancelář, a metropolí východního Slovenska, v níž stále bydlí.

Dobrá idea se vyplatí víc u vás

Bél založil v roce 1993 dovozní firmu a sám začal později létat do Číny a dalších asijských zemí vyhledávat výrobce zajímavého zboží: oděvů, hraček, domácích potřeb. "Nějaké rozdíly v zákonech pro podnikatele existovaly, ale vnímal jsem jen jeden zásadní: velikost trhu. Ten v Česku byl kvůli větší kupní síle obyvatelstva až třikrát větší než u nás," vysvětluje.

"Ve vaší zemi se prostě stejně dobrá podnikatelská idea stále vyplatí víc než na Slovensku," usmívá se.

Nicméně v podnikání se mu dařilo. Dodával do řetězců na Slovensku i v Česku. Slovenská politika se ale za vlády autokratického Vladimíra Mečiara vyvíjela směrem, který si nepřál.

"Stát zasahoval do všeho, důmyslně budovanou pyramidou moci musela projít všechna rozhodnutí. Bylo to velmi demotivující, protože nebylo důležité, jak jste šikovný, ale jak jste zařazený a s kým spolupracujete," popisuje 90. léta. Naštěstí pro něj "chobotnice" obmotávala chapadla především kolem těch, kteří měli státní zakázky. A to se jeho podnikání netýkalo.

V lepších časech na začátku nového tisíciletí, kdy se Slovensko z mečiarismu otřepalo a pustilo se i v ekonomice do stíhání českého souseda, začal bývalý závodní cyklista Bél se společníkem vytvářet síť prodejen se sportovními potřebami a oblečením nazvanou Exisport. Na svém vrcholu, v roce 2013, měla firma už 34 obchodů.

Před dvěma lety ale Bél svůj poloviční podíl prodal a vyměnil sport za knihy. Rozvíjel slovenský knižní velkoobchod Panta Rhei. Nyní vlastní zmíněnou společnost Anovative, která investuje do start-upů a nových IT firem.

Marketingové řízení státu

Největší rozdíl mezi Slovenskem a Českem dnes podle Tomáše Béla představuje euro, zavedené v roce 2009. "Nám výrazně pomohlo, vytáhlo nás nahoru a je to jeden z důvodů, proč jsme dohnali českou ekonomiku. Mám pocit, že slovenské podnikatelské myšlení je proto víc otevřené. To české je trochu jinak nastavené, protože je chráněné českou korunou a ta vytváří určitou bariéru," domnívá se Bél.

V nových podnikatelských projektech spolupracuje většinou s lidmi o polovinu mladšími. "To už je evropská generace s jinou budoucností. A to si uvědomuji nejen při diskusích nad novými technologiemi, kdy si nadávám, proč jsem se v tomhle oboru nebyl schopen naučit to, co lehce zvládají oni," směje se.

Jediné, co mu dělá větší obavy, je prý marketingové řízení státu a demokracie, které nyní začíná být trendem nejen v Česku. "Politika se dnes dělá tak, že se zadá marketingový průzkum a zjišťuje se, co lidé chtějí slyšet. Cílem není něco změnit, ale získat místa v parlamentu a vliv pro něčí úzké zájmy."