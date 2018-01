Foto: Libor Fojtík Podnikatelka Věra Komárová.

Patří k mladší generaci "pamětníků" života ve společném státě, ovšem její profesní dráha ji ke spolupráci s naším nejdůležitějším sousedem přivedla blíž, než by možná zvládly společné hranice.

"Když v pět ráno končíme na firemním večírku, bývám mezi kolegy ze Slovenska jediná Pražačka," směje se Věra Komárová, lingvistka, podnikatelka a matka tří dcer, která od roku 2002 spoluřídí

česko-slovenskou kosmetickou značku Dermacol.

"Někdy mám pocit, že se rokem 1993 nic nezměnilo, alespoň pro mě ne, ačkoliv v první chvíli mi dělení bylo upřímně líto," říká k událostem z doby, kdy jí bylo 17 let a krátkodobě pobývala v Nizozemsku.

Manželem Věry Komárové je investor a spolumajitel televize Prima Vladimír Komár, který se narodil ve slovenské Levoči, takže u Komárových česko-slovenská vzájemnost zdaleka nekončí za dveřmi jejich kanceláří.

"Rok 2018 ve firmě zahájíme velkou česko-slovenskou party, na níž oslavíme 100. výročí vzniku společného státu," říká Věra Komárová a doplňuje, že firma, jež vznikla v Československu v roce 1966 a dnes působí na 60 trzích po celém světě, ctí národní svátky a tradice dlouhodobě. Postavení značky však přesto není na Slovensku tak silné jako v Česku, ačkoliv historicky byla firma národním producentem zkrášlovacích přípravků, jež krátce po uvedení na trh uspěly i v Hollywoodu. Pro část české zákaznické základny je slovo "dermacol" i v 21. století synonymem pro "make-up".

Slovenská hvězda? Těsně vedle

"Rozvoj našich aktivit postupuje na Slovensku pomaleji, ale příští rok tam plánujeme velké investice, například do několika značkových prodejen a lepší distribuce. Tady seženete naše výrobky prakticky všude, na Slovensku je potřeba na této úrovni zapracovat," říká Věra Komárová. České a slovenské zákaznice firmy srovnává následovně: "Slovenky jsou podle mého náročnější než Češky. Víc se líčí, trošku víc o sebe dbají. Může to být vlivem Vídně, která je z Bratislavy nedaleko. Neznamená to ovšem, že bychom jim nabízeli něco jiného než v Česku, jen se potýkáme s jinou konkurencí."

Ačkoliv jsou si obě země blízké jazykem i kulturou, Věra Komárová přiznává, že k občasným nedorozuměním dochází například při plánování kampaní.

"Na Slovensku někdy pokulháváme v odhadu situace. Vybereme si například ke spolupráci slovenskou hvězdu, posledně to byla skvělá Judit Bárdos, a pak zjistíme, že dotyčná dáma je u nás známější než u našich východních sousedů.

Skupina No Name, která bude hlavním tahákem blížícího se večírku, je podobný případ," říká manažerka, která na Slovensko jezdí víc pracovně než z rodinných důvodů.

Nejčastěji míří do Bratislavy, kde má Dermacol sídlo a obchod. Slovensko na ni působí domáčtějším, v lecčem i vřelejším dojmem.

S přáními do nového roku našim přátelům za řekou Moravou je však Věra Komárová raději opatrná.: "Když jsem si brala svého slovenského manžela, křičela jsem 'Slováci sú majstri', protože toho roku vyhráli mistrovství světa v hokeji. Od té doby ho nevyhráli…"