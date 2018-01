Foto: Gabriel Kuchta Majitelka realitní kanceláře Elena Klamárová.

Stavět je v Bratislavě možná i kvůli ne tak rozsáhlým památkovým zónám jednodušší než v Praze. Z větší nabídky nových bytů má radost spolumajitelka bratislavské realitní kanceláře Amica Real Elena Klamárová. "Já i lidé kolem mě jsme se obávali, že se díky Mečiarovi můžeme dostat do izolace," vzpomíná na dobu po rozdělení Československa Klamárová.

Ano, Praha je větší a pro turisty atraktivnější než Bratislava, ale město na Dunaji nyní zejména v jedné disciplíně vítězí. V poměru dokončených bytů na počet obyvatel. Stavět je možná i kvůli ne tak rozsáhlým památkovým zónám jednodušší, ale skóre je prostě pro slovenské hlavní město příznivější. Zatímco v Praze připadalo v prvním letošním pololetí na jeden nově postavený byt 435 lidí, v Bratislavě jen 289.

Z větší nabídky má pochopitelně radost spolumajitelka bratislavské realitní kanceláře Amica Real Elena Klamárová, která s nemovitostmi pracuje už 30 let.

"Staví se hodně, především za Bratislavou. Někdy ale překotně na místech, kde chybí jakákoliv infrastruktura," připomíná developerský nešvar, který dobře známe i z Česka.

Elena Klamárová vystudovala práva a ještě za minulého režimu začala pracovat v bratislavském bytovém podniku.

V první linii tedy prožila proměnu vlastnických vztahů, kdy nejdřív byty převáděl stát na městské části a poté mnohé z nich začaly přecházet do osobního vlastnictví.

Ať už restituentů, nebo nájemníků, kteří v bytech do té doby bydleli.

"Pokud vím, Slováci mohli privatizovat byty za mnohem výhodnější ceny než v Česku," říká doktorka Klamárová ve své kanceláři v bratislavské čtvrti Ružinov. Oproti České republice také u východních sousedů trvala déle regulace nájemného, ta skončila až s koncem loňského roku.

Jinak paní Klamárová vypráví spíše příběhy, jež nám jsou povědomé i z tuzemska: o osudech lidí, kteří se mohli po desetiletích nastěhovat zpět do domů, které jim komunisté předtím "znárodnili", a zchátralé stavby začaly žít nový život.

A zná i kauzy, kdy se noví majitelé nemovitostí snažili nájemníky vystrnadit vypínáním vody či elektřiny. Setkala se i se spekulacemi s byty či nelegálním obchodováním s nájemními dekrety.

V posledních letech se ekonomická situace podle statistiků zlepšuje v obou zemích, ceny nemovitostí ale skokově rostou a ani nadprůměrně vydělávající člověk si na ně není schopen našetřit z běžných příjmů. "Devadesát procent zájemců si bere úvěry," podotýká podnikatelka, jež realitní kancelář založila se svou kolegyní v roce 2006.

Nejistota i obavy tu byly

Rozdělení Československa před 25 lety prožívala její rodina docela citlivě. Maminka totiž pocházela z Olomoucka, sama Elena Klamárová se narodila v Kroměříži a na Moravě žila do svých čtyř let, než přesídlila do Bratislavy. Do svých patnácti ale pravidelně trávila letní prázdniny u své moravské babičky. "Jsem federální dítě. Maminka tehdy těžko snášela, že od ledna 93 bude muset jezdit do Česka přes hranice jako do cizí země," vypráví paní Klamárová.

Dodává, že hranice byly pro obyvatele obou nových států naštěstí spíše formální než skutečné, ale "ukazovat pasy příjemné nebylo".

Vybavuje si však, že v prvních měsících před rozpadem federace i po něm byla cítit nejistota a možná i obavy, aby se situace nezvrhla do nenávistných projevů. "Tady i u vás si lidé někdy vyčítali, že doplácíme na toho druhého," říká. Na jaře roku 93 pobývala na stáži v jedné londýnské právní kanceláři a cítila, že někteří Britové se na rozdělení Československa dívali s nedůvěrou. Jen pár set kilometrů od slovenských hranic se totiž rozpadal jiný postkomunistický stát, Jugoslávie, za velmi krvavých okolností.

Vaše politika je pitoreskní

Rozvod obou zemí sice proběhl sametově, ale mnozí Slováci nesli v 90. letech s nelibostí praktiky svého premiéra Vladimíra Mečiara. Ten však navzdory odporu většiny vzdělanější části společnosti vyhrával volby. Elena Klamárová si nevzpomíná, že by ve svém bezprostředním okolí zaznamenala hlasy, které by s Mečiarem sympatizovaly. "Jeho strana HZDS v Bratislavě nikdy neměla velkou podporu. Já i lidé kolem mě jsme se obávali, že se díky Mečiarovi můžeme dostat do izolace."

Jiné to bylo, když vyjela třeba za příbuznými na střední Slovensko, kde potkávala "babky demokratky" čili důchodkyně přezdívané takto komikem Milanem Markovičem. Obdivovatelky Vladimíra Mečiara tvořily někdy kordon při politikových návštěvách slovenských náměstí a byly vždy připravené vynadat názorovým oponentům či novinářům.

Přestože Mečiarova i Klausova doba jsou už dávno minulostí, paní Klamárová si nemyslí, že je reálné, aby se Česko a Slovensko dnes mohly znovu spojit ve společný stát. "Jsme přece sjednocení v Evropské unii," podotýká.

Mohl by se stát Čech slovenským předsedou vlády podobně jako nyní v Česku zasedl na premiérskou židli rodilý Slovák? "V Bratislavě a okolí by to asi lidé neviděli jako problém. Vždy ale záleží spíš na charismatu a tom, co takový politik nabízí," myslí si paní Klamárová.

Jako mnoho dalších Slováků stále čte české knížky, dívá se na českou televizi. "Vaše politika mi ale teď připadá ještě pitoresknější než ta slovenská," směje se.