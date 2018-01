Foto: Lukáš Bíba Obchodník s realitami Jaroslav Novotný.

Obchodník s realitami Jaroslav Novotný bral rozdělení Československa jako pragmatický krok. "Slováci se cítili ukřivdění, my možná trochu nad nimi," řílá. "Rozdělení uvolnilo napětí, které by existovalo v nějaké formě pořád," myslí si.

Když si dnes chce obyvatel Prahy pořídit zbrusu nový byt, má o dost větší sháňku než člověk z Bratislavy. Tam se totiž v posledních letech mnohem víc staví.

"Stavební řízení v Praze jsou zdlouhavá a navíc město nemá schválený dříve územní, dnes metropolitní plán. Ten se řeší už od roku 2000, kdy měl být hotový," popisuje důvody Jaroslav Novotný, zakladatel společnosti RAK.

Současná situace v hlavním městě, při níž není jasné, kde se bude moci stavět a kde ne, budování nových bytů brzdí. "Developeři nakoupené parcely zastavují jen pomalu, aby si nevyprodali zboží," míní Jaroslav Novotný.

Na trhu realit se pohyboval už před revolucí, když působil jako soudní znalec a nemovitosti oceňoval. Hned v roce 1990 proto založil se společníkem Tomášem Pacnerem původně sdružení fyzických osob, o osm let později akciovou společnost, kterou vedou dodnes.

Česko-slovenská síť

Raná 90. léta musela být podle jeho vyprávění zajímavou dobou. Na trhu se i díky restitucím najednou začaly objevovat činžovní domy nebo továrny. Potíž byla v tom, že nikdo nevěděl, kolik mají stát. Navíc na trh vstoupili zahraniční kupci ochotní platit vyšší ceny, a tak se dvě podobné nemovitosti mohly prodat jedna za dva a druhá třeba za dvacet milionů.

Od roku 1994 měli také lidé možnost odkoupit si obecní byty. Jestli podstatně dráž než na Slovensku, není podle Novotného jednoznačné.

"Zpočátku se nakupovalo relativně levně, obce to braly jako určitou sociální laskavost vůči nájemníkům, ovšem na přelomu tisíciletí už se považovalo skoro za trestný čin, když zastupitelstvo schválilo nějaký prodej za výhodných podmínek. Bylo to vnímáno, jako že okrádají obec,"

shrnuje privatizaci obecních bytů v Česku vystudovaný stavbař.

Cenová hladina na trhu realit se podle něj ustálila až ve druhé polovině 90. let. Tehdy se také dostal do kontaktu se slovenskými kolegy. "Měli jsme nápad, který předešel svou dobu. Chtěli jsme vytvořit síť realitních kanceláří, plošně pokrýt celé území obou republik a vzájemně kooperovat. Jednou z 11 zúčastněných společností byla proto i realitní kancelář z Bratislavy," vybavuje si Jaroslav Novotný projekt, který v praxi nezafungoval, jak tvůrci zamýšleli, a kolem roku 98 byl "poslán k ledu".

Zákon, který nám chybí

Ona bratislavská realitka se jmenovala 1. národná aukčná spoločnosť a pod trochu jiným názvem existuje dodnes.

"Pokud vím, na Slovensku bylo prostředí méně konkurenční než v Česku, kde vzniklo hodně realitních firem. U našich východních sousedů se do byznysu dostali lidé, kteří byli později dokonce ve vládě, například Ivan Mikloš se stal ministrem financí nebo Ludovít Kaník, ten zaujímal post ministra práce a sociálních věcí," jmenuje Jaroslav Novotný dva politiky, z nichž první dělá nyní poradce ukrajinskému premiérovi a druhý byl řadu let poslancem, ovšem vloni s nově založenou stranou nakonec do Národní rady nekandidoval.

"Vzhledem k tomu, že na Slovensku nebylo prostředí zdaleka tolik zahuštěné, měli větší moc a byli v té době schopni ovlivnit i legislativní dění, například zavést pravidla pro činnost realitního makléře," domnívá se Novotný, který je zároveň prezidentem Asociace realitních kanceláří České republiky. Za ni se podílel právě na tvorbě zákona o realitním podnikání, jehož smyslem je, aby ho provozovali lidé s určitými kvalifikačními předpoklady.

"Zákon se dostal v roce 2016 až do Legislativní rady vlády, ale v lednu letošního roku bylo konstatováno, že se nestihne do voleb schválit, takže zatím zůstal v jakémsi latentním stavu," vysvětluje prezident asociace, proč dosud nemáme zákon, který na Slovensku prošel už dávno. "Co vím, tak se tam pak stejně obcházel, realitním makléřům se začalo říkat poradce v oblasti realit, takže asi nepřinesl to, co se od něj čekalo," relativizuje ovšem přínos normy Jaroslav Novotný.

Sám bral rozdělení obou států jako pragmatický krok. "Oni se cítili ukřivdění, my možná trochu nad nimi. Rozdělení uvolnilo napětí, které by existovalo v nějaké formě pořád."