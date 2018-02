Foto: Pepa Dvořáček Pavel Chrást vybírá vína i pro nejvyšší politická setkání a jako profesionální hodnotitel se účastní domácích i zahraničních soutěží.

Domácí vinařství by mělo udělat tlustou čáru za svou horší minulostí. Do deseti let budeme dělat lepší vína, předpovídá známý sommeliér Pavel Chrást.

Nezávislý degustátor, dovozce francouzského vína a malý moravský vinař Pavel Chrást má spoustu zábavných vinných historek. Třeba o tom, jak naučil pít Livii Klausovou frankovku, nebo jak se brněnský exprimátor Roman Onderka večer loučí se zahraničními delegacemi slovy "good afternoon".

V lednu Pavel Chrást zorganizoval už 10. ročník Dne vína, jednodenního festivalu předních moravských vinařů, který se koná v jihomoravských Vémyslicích. A tam taky rád promlouvá vinařům do duše.

Na Dni vína občas své kolegy vinaře i naštvete. Letos jste při zahájení řekl, že se "u nás dobrého vína vyrobí tak málo". V jakém stavu je dnes podle vás moravské vinařství?

Nechci říct, že je ve stavu znovuobrození, protože záleží, s jakou dobou bychom to srovnávali. Ale určitě bych řekl, že dnes přichází mladá krev, která dává moravskému vinařství nový a zajímavý směr. Máme už spoustu vinařů, kteří dělají opravdu dobrá vína. Pořád ale taky čekáme, až nám zestárnou keře s vinnou révou, které se na Moravě v poslední době nově vysázely.

Pavel Chrást (48) ◼ Malý vinař, obchodník s vínem, nezávislý degustátor, sommeliér a odborný konzultant.

◼ Vystudoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně a degustátorské zkoušky pro hodnocení vín v EU složil v rakouském Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau.

◼ Vybírá vína i pro nejvyšší politická setkání a jako profesionální hodnotitel se účastní předních domácích i zahraničních vinných soutěží, například Vinaře roku, Salonu vín, Prague Wine Trophy nebo AWC Vienna.

Pak se situace zlepší?

Časem se určitě zlepší všechno. I na Moravě se konečně začaly odrůdy vysazovat nejen podle typu půdy, na to se předtím moc nebral ohled. Víno totiž nejsou hřebíky: nemůžete se prostě rozhodnout, že letos uděláte jednu odrůdu a příští rok zase jinou. Francouzi říkají, že dokud nemáte vinici aspoň osm let, neměl byste vůbec říkat, jaká je. Ve Francii je průměrná vinice stará 40 let. U nás je máme výrazně mladší, protože předtím byly vytěžené a ty nové ještě nemají moc co dávat. Všechno to se teď ale začíná ukazovat.

Kdy se to ukáže víc?

Jsem optimista a chtěl bych se toho dožít. Ale řekl bych, že do deseti let určitě.

Jste moravský vinař, hodně času ale trávíte ve Francii, odkud dovážíte kvalitní vína. Na Dni vína na své moravské kolegy vinaře apelujete, aby se víc otevřeli světu. Proč k tomu mají Moravané pořád takový odpor?

Já jim hlavně říkám, aby víc komunikovali spolu i se světem, protože to u nás děláme málo. A taky aby ochutnávali víc vín, protože dokud budou ochutnávat jen ta svá, moc toho nepoznají a nikam se neposunou. Proto na ně vždy apeluju, ať víc vyrážejí do světa. A nemyslím tím, aby se autobusem nechali odvézt do nějaké továrny na víno, kde se jen přesvědčí, že děláme lepší víno než Francouzi nebo Italové. Měli by si i v zahraničí najít vinaře, kteří dělají stejné odrůdy jako oni, a srovnávat se s nimi.

Ve Vémyslicích si na to samé stěžoval i mladý technolog jednoho z našich předních vinařů. Říkal mi, že mnozí zdejší vinaři pořád nechtějí používat ani dřevěné sudy na zrání vína.

O tom je i ta slavná rozmluva Karla IV. s Buškem o víně: "Zprvu trpké zdá se…" I v tomhle ohledu se situace zlepšuje a ukázal to i Den vína. Některá vinařství už se dřevem pracují dobře, pořád nám ale chybí delší zkušenost. Navíc moderní technologie včetně dřevěných sudů vůbec nejsou levné a zvlášť starší generace našich vinařů se bojí experimentovat. Já mám ve srovnání s nimi tu výhodu, že nejen vína z dřevěných sudů ve Francii ochutnávám už 20 let.

Nedávno jste se i s ostatními moravskými vinaři účastnil degustace předních francouzských a italských vín a říkal jste mi, že nad nimi ohrnovali nos. Šlo přitom o vína, která na rozdíl od těch moravských uznává celý svět. Jak je to možné?

I tohle souvisí s nezkušeností. Na té degustaci se ochutnávala mladá čtyřletá vína s dlouhým potenciálem zrání. Na vrcholu budou teprve za patnáct dvacet let. Mnozí naši vinaři ale taková vína prostě neznají, a proto ani nevěří, že jednou budou výborná.

Docela mě překvapuje, že moravští vinaři neznají Barolo nebo burgundské, zvlášť když mnozí z nich taky dělají rulandské modré.

Mě překvapí i jiné věci. Náš tradiční postoj k výrobě vína je, že máme nějaké zažité technologické postupy a ty prostě dodržujeme. Včetně toho, že víno třeba doslazujeme řepným cukrem. Jenže teď nám hrozny dozrávají mnohem více než dřív a spousta našich vinařů si naopak neumí poradit se zbytkovým cukrem. Většina jich taky nikdy ani nezkusila nepřidávat do vína kvasinky. Berou to tak, že to je jejich obživa, a jdou proto na jistotu. Navíc za nimi chodí páni s kufříkem, v němž mají spoustu umělých doplňků na dochucování vína, aby vždy chutnalo stejně. Tlak firem, které vinařům říkají, že bez nich nevyrobí slušné víno, je ohromný.

Svaz vinařů prý nyní podpořil myšlenku vzdělávání vinařů.

Idea je taková, že bychom třeba porovnali burgundské rulandské modré a Chardonnay s těmi našimi, protože světovým etalonem pro obě tyto odrůdy je Burgundsko. Tak to prostě je. Podle mě by to našim vinařům hodně pomohlo, měli by srovnání. Nemusí samozřejmě se vším souhlasit, budou mít ale aspoň zkušenost.

Falešný obraz o skutečném stavu našeho vinařství vytvářejí i zprávy o tom, jak nějaké české víno zase dostalo nějakou medaili. Česko má pro ně slabost. Nemáme už jich víc než vín?

Medaile jsou obchod. Udělám soutěž, za dvacetník vyrobím medaili a za dvě koruny ji prodám. Když si jich vinař koupí 20 tisíc, je to dobrý obchod. U nás jsou jen dvě relevantní soutěže, a to Vinař roku a Salon vín. Ve světě ale platí, že nejlepší vinařství na žádné soutěže nechodí. U nás soutěží hlavně vína, která se potřebují prodat. A to je něco úplně jiného, než že jde o ta nejlepší. I na našich soutěžích určitě najdete výborná vína, hlavně ale jde o ta masová.

Salon vín byl letos otevřen 26. ledna ve Valticích na Břeclavsku. Na snímku sommeliérka ukazuje vítězné víno – Ryzlink vlašský pozdní sběr 2016 z Nového vinařství Drnholec. Foto: ČTK

Jde i o interpretaci výsledků soutěží. Na vyhlášení Vinaře roku přišel za naším předním vinařem jeden ze zahraničních porotců s titulem Master of Wine s tím, že ani ve finále nepil skutečně dobré červené víno.

I já na těch soutěžích hodnotím a vím, že tady často dochází ke střetu domácích a zahraničních porotců. Ti druzí mají napitá nejlepší zahraniční vína včetně etalonů jednotlivých odrůd, a i naše vína proto srovnávají s nimi. Proti nim ale jdou domácí hodnotitelé, kteří vína posuzují podle toho, jak chutnají u nás. A pokud jde o červené, stává se i to, že z osmi soutěžních vzorků je šest bílých a ta dvě červená prostě jen nic nezkazí. V Česku bohužel pořád jeden vinař klidně dělá v jedné oblasti i 15 různých odrůd. Dřív to mělo smysl kvůli rozložení rizika, dnes s tím ale neuspějeme. Na druhou stranu se už i někteří naši vinaři zaměřují na jednu dvě odrůdy a dělají z nich výborná vína.

Jedním z nich je i vlašský ryzlink 2015 vinařství Gala, který získal 98 bodů od prestižního britského Decanteru. Bavil jsem se tom s naší první a zatím jedinou držitelkou titulu Master of Wine Lenkou Sedláčkovou, která pracuje v Londýně pro renomovanou firmu obchodující s vínem. I ona to ocenila, současně však řekla, že je těžké prorazit ve světě s vlašským ryzlinkem, protože má obecně horší pověst.

Má pravdu. Ve světě prorazí hlavně Sauvignon blanc nebo Chardonnay.

Pro Česko je typická ještě jedna věc: když nějaký vinař udělá opravdu dobré víno, často ho předraží. Na Dni vína jsem pil třeba výborný Merlot od Miloše Michlovského, jenže za téměř 1300 korun za lahev ho musím srovnávat se stejně drahými světovými víny. A najednou chutná hůř.

Zrovna u něj s tím nesouhlasím, podle mě to víno klidně aspiruje na cenu 40 eur. Vidím ale u nás jiná vína za 700 korun, která za takovou cenu neobstojí.

Známý světový publicista a autor nejprodávanějšího Kapesního atlasu vína Hugh Johnson o Česku napsal, že produkujeme spoustu vín, ale žádné jasné favority. A že se to nejspíš hned tak nezmění, protože poptávku u nás motivuje i vlastenectví. Souhlasíte s tím?

Je to tak. Máme ale i výborná vína a nejen zmíněný Jaroslav Gala je důkazem. Je tady potenciál, jen ho ale naši vinaři musí maximálně využít. I proto věřím, že u nás do deseti let budeme mít víc Galů.

Nedávno jsem byl na degustaci špičkového sommeliéra Jakuba Přibyla, jenž si naše vinařství neromantizuje a teď uspořádal akci Vína s pořádnou ostudou. Na ní nechal lidi ochutnat kvalitní italská, francouzská, rakouská a německá vína, protože i tyhle země, nejen Česko, před časem proslavily podvody s pančováním vína. Za svou horší minulostí ale dokázaly udělat tlustou čáru a poučit se. Neměli bychom to konečně udělat i my?

To určitě. Musíme ale udělat tlustou čáru i za tím, jak a jaká vína u nás prezentujeme. Dokud to bude hlavně Svatomartinské, nikam se neposuneme. Nic proti němu nemám, je to víno na rychlou spotřebu a za rychlé peníze. Jenže když se někoho zeptám, jak vnímá moravské víno, často slyším, že asi máme dobré Svatomartinské, protože to viděl v reklamě. Nikde ale nevidím propagaci jiných moravských vín. A vůbec nechápu, k čemu slouží na Moravě billboardy podporující moravská a česká vína. Když už tam někdo přijede, tak je tam nejspíš bude pít.

Podvody s vínem chtěl omezit exministr zemědělství Marian Jurečka striktním omezením sudového vína, s nímž se nejvíc podvádí. Lekl se však příslušné lobby a novelu zákona změkčil. I tak mnozí křičeli, že to zničí vinotéky. Teď vydala Státní zemědělská a potravinářská inspekce zprávu, podle níž po zavedení novely nedošlo k výraznému zavírání vinoték.

Celé to souvisí s naším přístupem k alkoholu. Pivo i víno je u nás téměř nejlevnější na světě, a dokud se tohle nezmění, víno se moc nezlepší.

Vybíráte a prezentujete vína i na vrcholných politických akcích a na jedné z nich jste prý naučil pít Livii Klausovou frankovku. Vážně?

Už je to skoro deset let a ne že bych ji něco učil. Bylo to během našeho předsednictví EU a šlo o večeři v Brně. Byly tam požadavky na vína a jedním z nich bylo i to, že mezi nimi nesmí být frankovka z Moravy, protože ji prý Livia Kalusová nesnáší. Tak jsem to udělal tak, že jsem to nikomu neřekl a k jednomu jídlu ji prostě nalil. No, a když ji všichni ochutnali a pochválili, řekl jsem jim, že pili frankovku. Načež došlo na trapnou odmlku, během níž lidi z doprovodu omdlévali a ptali se mě, jak jsem to mohl udělat? Tehdy se mě zastal Jindřich Forejt, jemuž víno taky chutnalo. A Livia Klausová řekla 'dobře' a z frankovky se nakonec stalo hlavní víno večera. Udělalo mi pak radost i to, že když jsem vzadu připravoval vína, přišel za mnou tehdejší italský prezident, starý pan Giorgio Napolitano. I jemu víno chutnalo tak, že nechtěl věřit, že je moravské.

Když už jsme u prezidentů. Náklonností k vínu je známý i prezident Miloš Zeman. Víte, jaké víno rád pije?

Vím, že tramín červený. Patří to i k jeho bonmotům: říká, že nemůže červené, tak pije tramín červený. A nebojí se ho, vypije ho dost.

Naše vinaře naopak moc nepotěšil jeho předchůdce na Hradě Václav Klaus, když si ke své inauguraci připil srbským vínem.

To se samozřejmě na Moravě hned rozkřiklo, Klausovi to ale vůbec nevadilo. Neprojevil žádné pochopení pro to, že by si měl při inauguraci připít domácím vínem. Zeman je v tomhle chytřejší. Vždycky rád zdůrazní, že pije moravské víno.