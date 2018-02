Foto: Pepa Dvořáček Libor Vaněk (vlevo) a Martina Vaňková Dvořáková z Cesty domů stáli spolu s Danem Kneprem z Yinachi za realizací kampaně Moje smrt.

Pro mnohé nedotknutelné téma smrti, respektive toho, co následuje po ní, může mít svou lidštější tvář. Okamžiky, které většinu lidí děsí, lze díky pohřebním inovátorům prožít i bez stresu. A dalo by se říct dokonce uvolněně.

S prolamováním tabu v různých sférách života Čechů přišla chvíle i na pohřebnictví. Představíme vám několik progresivnějších přístupů v této jinak velmi konzervativní oblasti. Můžete si například sestavit seznam posledních přání na webu Mojesmrt.cz. Nebo si u firmy Parteo objednat "trochu jiné parte", s originálním designem, vysokou estetikou a kvalitou tisku, s individuálním rozměrem, který odpovídá duchu té které rodiny. Barevnější alternativu k poněkud monotónnímu typu rakví zas můžete zvolit díky designérovi Jiřímu Ďurišovi a jeho produktu nazvanému Optimistic coffin.

"Obřad je dobrý, když i člověku, který zesnulého neznal, začne dotyčný chybět," říká jedna ze zakladatelek organizace Ke kořenům Monika Suchánska. Sdružení před pěti lety založilo spolu se Správou pražských hřbitovů první český přírodní hřbitov. V Lese vzpomínek, jak jej nazvali, je možné uložit popel zemřelých ke kořenům stromů.

To bylo jen několik možností, při nichž lze o smrti a posledním rozloučení s těmi nejbližšími přemýšlet v osobnějším, hlubším rozměru. Celková situace je však daleko prozaičtější. Například v českém hlavním městě je zhruba 90 procent zemřelých zpopelněno, přičemž polovina kremací proběhne bez obřadu. V celorepublikové statistice je to pak přibližně třetina.

"Všechno se točí okolo peněz," poznamenává Ladislav Kopal, předseda Sdružení pohřebnictví v ČR. "Lidé to berou jako záležitost, kterou musí zařídit, a polovina z nich chce pohřeb udělat co nejlevnější. Zmizela veškerá úcta." Tento přístup se ale podle něj postupně mění. A ředitel Správy pražských hřbitovů Karel Kobliha dodává: "Kdokoli se bude chtít se zesnulým rozloučit na úrovni, ať už půjde o klasický obřad, nebo o nějakou alternativu, budeme to jedině podporovat. Čím víc možností rozloučení bude na výběr, tím lépe."

Prolomit zeď mlčení

Ne zrovna lehký cíl − otevřít debatu o konci života a naplánovat si své poslední rozloučení, si vytyčila kampaň Mojesmrt.cz. V září 2014 ji ve spolupráci s kreativní agenturou Yinachi spustil pražský domácí hospic Cesta domů. Kdo na webové stránky zavítá, může si vyplnit svůj seznam posledních přání. Postupně se proklikává částmi jako Moje šaty, Moje věci či Můj pohřeb. "Důležité bylo, aby se lidé nelekli hned prvního tématu. Na začátku je třeba otázka, jakou hudbu byste si nechali zahrát na pohřbu. O tom se přemýšlí snadněji, než kdyby seznam začal tím, kde by chtěl člověk umřít," vysvětluje Dan Knepr z agentury Yinachi.

Foto: archiv Parteo

Téměř 80 procent lidí chce zemřít doma, ale právě tolik jich umírá v LDN nebo v nemocnicích. Tato čísla byla pro Cestu domů základním impulzem k vytvoření aplikace Moje smrt. "Byla to první kampaň tohoto typu u nás, která byla takhle odvážná a přímočará," říká webový architekt Libor Vaněk, spolutvůrce internetové stránky. "My z Cesty domů jsme byli do tématu možná až příliš ponořeni. Díky Yinachi jsme se na to dokázali podívat z jiného pohledu, byla to vzájemně obohacující spolupráce," poznamenává redaktorka a grafička Martina Vaňková Dvořáková, jež měla tuto komunikaci na starosti.

Mojesmrt.cz existuje i v anglické verzi, nad níž převzala záštitu Evropská asociace palia­tivní péče. V budoucnu by mohl vzniknout navazující projekt týkající se "dříve vyslovených přání". Jde o právně závazný dokument, ve kterém může každý popsat, co by si přál či nepřál, jestliže by se ocitl v takovém zdravotním stavu, kdy už o sobě nebude schopen rozhodovat.

Nesnadného úkolu mluvit či psát o umírání a smrti se v rámci projektu zhostily veřejně známé osobnosti. "Nehledali jsme celebrity pro celebrity, ale lidi, kteří k tématu mají co říct nebo s ním mají nějakou zkušenost," zdůrazňuje Dan Knepr, který natáčel videa například s hercem Pavlem Liškou, se socioložkou Jiřinou Šiklovou či s novinářem Josefem Pazderkou.

Zamýšlenou cílovou skupinou webu byla sice věková kategorie 15−30 let, ukázalo se ale, že záběr je mnohem širší. Podle statistik je zhruba třetina návštěvníků starší než 45 let. "'Já už to mám za pár, jsem starý dědek, ale na něco takového jsem čekal.' I takové ohlasy dostáváme," usmívá se Libor Vaněk. Také jemu i mnoha dalším pomohlo vyplnění seznamu k tomu, aby se začali se svými nejbližšími bavit o jejich preferencích. "Seděli jsme u babičky na balkoně, ona to na mě vybalila a bylo vidět, že to má rozmyšlené," popisuje Dan Knepr. "Říkala, že je ráda, že jsem o tom začal, protože sama od sebe by mi to asi neřekla. V naší rodině to zafungovalo, jak mělo."

Parte, které léčí smutek

"Když mi v roce 2011 umřela máma, bylo to moje první blízké setkání se smrtí. Zařizovali jsme pohřeb a mě dost zaskočila úroveň služeb v pohřebnictví. Řešíte zásadní životní moment a provází vás prostředí, které postrádá kultivovanost, odpovídající významu situace," popisuje grafický designér Jiří Hanek jednu z klíčových chvil, která ho před třemi lety dovedla k založení firmy Parteo. Ta vznikla v reakci na nespokojenost se stávající nabídkou smutečních tiskovin, kterou běžně poskytují pohřební ústavy.

"Průměrné parte vypadá spíš jako faktura za pohřeb. Přitom jde o to první, jak se okolí dozví, že daný člověk odešel. Pokud přijde v krásné formě na kvalitním papíře, citlivě a osobně formulované, je to skutečným vyjádřením piety," zdůrazňuje Jiří Hanek. Pro svou mámu tehdy parte navrhl sám tak, aby co nejlépe vystihovalo její vkus a charakter. Zpětně si uvědomil, že právě to přispělo k tomu, že se s jejím odchodem lépe vyrovnal. Pro lidi, kteří si chtějí parte vytvořit sami, spustilo Parteo web Umění se rozloučit. Jeho zakladatel tak uplatňuje v praxi to, co pomohlo jemu samotnému.

Přibližně týden poté, co začal o podnikání reálně uvažovat, se mu dostalo prvních dvou nabídek od investorek. "Děly se mi takové náhody, které vlastně ani nebyly náhody," usmívá se Jiří Hanek. Když pak potkal Miroslavu Paclovou, která nějaký čas pracovala v pohřební službě v Bratislavě, zapadl mu do skládačky poslední střípek: "Do té doby jsme neměli nikoho kompetentního v této oblasti. Jsme designéři a chyběly nám informace z oboru. Mirka souhlasila, že do toho půjde s námi." Na starosti má mapování a vnímání potřeb zákazníků i prodej. Kromě ní je součástí týmu i Tereza Vlašímská, zodpovědná za design a propojování komerční, nekomerční a veřejné sféry.

Optimistic coffin, navržená designérem Jiřím Ďurišem, je barevnější variantou konvenčních rakví. Foto: Tomáš Tesař

Podle Jiřího Hanka je někdy dost obtížné najít společnou řeč s některými pohřebními službami. Těm mimo jiné nabízí webovou aplikaci ParteoEditor, pomocí níž lze jednoduše vytvořit vkusné smuteční tiskoviny. "Musíme inspirovat i tyto lidi a naučit je, že parte je důležitá součást kultury loučení," podotýká. Změny se v tomto oboru dějí dle jeho názoru jen velmi pomalu, k čemuž podstatně přispívá i malý zájem veřejnosti o toto téma. "Je to náročná práce, hlavně psychicky. Dělají ji lidé, kteří to berou jako poslání, a pak ti, kteří prostě jen chodí do práce a jsou vyhořelí."

Kontrast ale panuje také u pozůstalých. "Někdo nemá problém do pohřbu investovat. Najdou se ale tací, kteří peníze mají a nechají své blízké pohřbít v té nejlevnější rakvi. Přitom průměrný pohřeb stojí kolem 20 tisíc. Vždyť za tu cenu si pořídíte pračku nebo dovolenou, kterou si člověk zaplatí každý rok, ale na rozloučení se svojí mámou to nedá," konstatuje Jiří Hanek.

Podnikání v pohřebnictví se sice investorům mnohdy nezdá dostatečně přitažlivé a banky na rozjezdy podobných projektů nepůjčují, designér z Karlových Varů ale neztrácí optimismus. Ocenění se lidem v jeho firmě dostává postupně od stále více pohřebních služeb a jedinečná je i spolupráce s hospici a s psychology. Jiřímu Hankovi ale pomáhají i pozitivní zpětné reakce zákazníků: "V předchozí práci se mi nestávalo, že by mi někdo poděkoval. Teď mi lidi občas zavolají nebo napíšou, to je vždycky taková vzpruha!"

Příliš mnoho "R"

Na nápad proměnit oblast podnikání, do které dlouho nikdo nezasahoval, a začít navrhovat atypické rakve přišel Jiří Ďuriš s kamarády u piva v roce 2013. V té době studoval na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně průmyslový design, přestože měl za sebou již 20letou praxi v oboru. Zajímavou myšlenku se mu brzy podařilo zhmotnit v rámci svého studia HogoFogoDesign. Dřevěnou rakev nazval Optimistic coffin a do vínku jí dal motto: Pro milovníky designu až za hrob! Vynalézavý autor se však zabývá i grafickým designem, navrhuje interiéry kaváren, restaurací… a učí na Střední škole designu a módy v Prostějově.

Záměrem Ďurišova projektu je usnadnit pozůstalým rozloučení se s blízkým člověkem. Inovativní a pozitivně laděný vzhled totiž nepůsobí skličujícím dojmem, a na rozdíl od většiny stávajícího sortimentu dává na výběr z mnoha jiných barev, než je jen černá, hnědá nebo bílá. Zákazník si může zvolit různé kombinace včetně modré, zelené či růžové. "Tvar je vymyšlený tak, aby byla délka variabilní. Součástí vnitřního vybavení je stylové polstrování a polštářek naplněný voňavými borovými hoblinami," říká Jiří Ďuriš.

Anglické pojmenování Optimistic coffin zvolil proto, že mu český ekvivalent připadal nepatřičný: "Představte si, že mám na autě nápis: Optimistické rakve. Součástí slov spojených se smutečním obřadem je v příliš velké míře řinčivé "R", které vzbuzuje respekt až strach. R je ve slovech smrt, rakev, urna, náhrobek, parte a mohl bych pokračovat," popisuje designér důvod, který rozhodl o názvu. "My už slovo rakev skoro nepoužíváme, říkáme právě coffin," konstatuje jeho životní partnerka Dana Strnisková, jež má na starosti product management a pomohla mu projekt zrealizovat. Jiří Ďuriš navrhl také Optimistic urn ve dvou velikostech a takzvanou Coffinku − ta má alespoň trochu zmírnit smutek rodičů, kteří se vyrovnávají se ztrátou dítěte.

Les vzpomínek v pražských Ďáblicích je první český přírodní hřbitov. Zesnulé zde pochovávají ke kořenům stromů.

Na otázku, zda se nechají pohřbít v Optimistic coffin, odpovídají unisono: "Stoprocentně!" "Ze začátku jsem si dělávala srandu, že jediná jistota, kterou v našem vztahu mám, je ta, že mám navrženou rakev, parte a náhrobek," dodává Dana. Podle jejího partnera je důležité nabídnout alternativu: "Tím, že si člověk vybere náš výrobek, dá najevo, že chce určitou část pohřbu jinak. Nemáme ambici nahradit stávající sortiment, ale chceme přinést možnost výběru těm, kterým záleží na tom, jak opustí tento svět."

Vstoupit ve velkém na trh se firma chystá letos na jaře, zatím přijímají objednávky jen po individuální domluvě. V současnosti mají v Česku vyjednáno 80 prodejních míst, zájemci se ale ozývají i ze zahraničí. Optimistic coffin vystavovali mimo jiné na Prague Design Weeku před třemi lety nebo na expozici s názvem Mezera v designu v rámci loňského Designbloku. Zpětná vazba je v naprosté většině případů kladná, jak potvrzuje Dana: "Když někteří lidé odcházejí od stánku, chytí vás za ruku a říkají, že na něco takového přesně čekali, máte pocit, že vaše práce opravdu dává smysl."

Zpátky ke kořenům

Nezisková organizace s poetickým názvem Ke kořenům si klade za cíl vrátit pohřebním rituálům původní smysl a důstojnost. Na jejím počátku stály akademické práce na téma přírodních hřbitovů. Jednu z nich si přečetl i tehdejší ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený a nabídl její autorce Blance Dobešové místo, kde by mohl vzniknout první takový hřbitov v Česku. V roce 2013 tak spolu s Alžbětou Slavík Živou a Monikou Suchánskou založily v pražských Ďáblicích Les vzpomínek. Zde je možné uložit popel zesnulých ke kořenům vzrostlých lip, třešní, javorů i jiných stromů.

Pod širým nebem v Lese vzpomínek má obřad uvolněnější atmosféru. Foto: Tereza Ondrušková

S koncepcí odlišného pohřebnictví se na jaře 2015 přihlásily do Social Impact Award, mezinárodní soutěže společensky a environmentálně prospěšných projektů, kterou vyhrály, a to jim pomohlo v realizaci nápadu. Přírodní hřbitov teď připravují i v Brně. V tom pražském je za tři roky fungování pochováno kolem 150 lidí. Nachází se tu také Strom padající rosy, pod který mohou rodiče uložit popel potracených či mrtvě narozených dětí. "Nápad jsme převzaly z Německa, tam těm stromům říkají Stromy padajících hvězd," vysvětluje Blanka Dobešová. Jde o velký prohnutý javor, který vypadá jako by měl bříško. Alžběta doplňuje: "Každý rok v srpnu pořádáme ještě slavnost pro rodiče − Den naděje, jako vzpomínku na jejich zemřelé děti."

Trio žen v současnosti nabízí organizování posledních rozloučení nejen v Lese vzpomínek, ale i jinde − v kavárně, na zahradě či na louce. Pořádají i přednášky o principech ekologického pohřebnictví či o tom, jak doprovázet děti při setkání se smrtí. S účastníky tohoto workshopu naráží často na téma, zda je, či není vhodné brát své potomky na pohřeb. "Pokud dětem vysvětlíte, že dojde k situaci, kde bude hodně lidí hodně plakat, ale tím se to zlepší, nevyděsí se a budou vědět, s čím počítat," říká Monika a dodává, že jde o myšlenku, kterou jim předala průvodkyně pozůstalých Australanka Zenith Virago. Ta už přes 20 let vede svatby i pohřby a do Prahy přijela v létě roku 2016 právě na pozvání organizace Ke kořenům.

"Setkání s ní prohloubilo náš vhled do toho, co děláme. Spousta věcí nás ale stále překvapuje. Celou tu dobu jsme naším projektem de facto neseny a hodně se toho děje až jakoby zázračně," popisuje Blanka Dobešová a Monika Suchánska k tomu poznamenává, že najít spolupracovníky naštěstí nebylo vůbec těžké.

S neziskovkou tak spolupracuje třeba brněnské ekologické květinářství Efemér, rubáše šije švadlena Michaela Kovalová a snadno rozložitelné papírové urny, na které lze i kreslit či psát vzkazy zesnulému, navrhl a vyrábí Tomáš Rybníček. Hlavní výhodou Lesa vzpomínek je ale uvolněnější prostředí, než obvykle bývá v krematoriích. "Lidé jsou tu otevřenější a sdílí spolu smutek i radost," mluví o svých zkušenostech Blanka Dobešová. "Při plánování obřadu často chodíme po Lese, a protože nestojíme tváří v tvář, líp se jim povídá o jejich smutku."