Foto: HN - Libor Fojtík Erol Kaya vede Istanbul Kebab v centru Prahy už 21 let.

O budoucnosti kebabu loni hlasovali europoslanci, ale kebabárny dál i v Česku válcují svou konkurenci s pizzami, burgery či klobásami. Kdo však jsou lidé od opékaného masa? Jejich příběhy mnohdy kopírují evropské a blízkovýchodní dějiny posledních 25 let.

Je v Česku místo ještě pro nějaký další kebab? "Myslím, že už ne. Je skoro všude," prohlašuje Erol Kaya, majitel podniku jménem Istanbul Kebab nedaleko pražského Václavského náměstí. Tahle provozovna v ulici Politických vězňů vznikla už v roce 1995. Byla jednou z prvních, ne-li úplně první, která v Česku nabízela v současnosti v celé Evropě populární orientální specialitu.

Dnes jsou jen v pražském centru desítky kebabáren. A po celé republice stovky. Lidé převážně z Blízkého a Středního východu, ale také třeba Vietnamci nebo Češi nabízejí maso opékané zpravidla na vertikálním rožni už i v malých městečkách.

Přitom koncem loňského roku měl kebab namále. V půlce prosince hlasoval Evropský parlament o možném zákazu používání fosfátů coby přísady v kebabech a návrh neprošel jen o fous. K potřebným 376 hlasům chyběly pouhé tři. Zákaz fosfátů, tedy látek, které v kebabovém mase, připravovaném v drtivé většině případů z mraženého polotovaru, vážou vodu a zajišťují mu šťavnatost a charakteristickou chuť, by zřejmě vedl ke kebabovém "blackoutu". "Protože prakticky všechny kebabárny v Německu používají maso obsahující fosfáty, musely by zavřít nebo se ze dne na den přešaltovat na jinou obchodní činnost. Samozřejmě druhý den by se tito kebabáři hlásili na úřadech práce. Podle odhadů kebabový průmysl zaměstnává 200 tisíc lidí," píše se na specializovaném webu kebabarny.cz.

Zatímco v některých zemích včetně Česka je přidávání fosfátů při výrobě mraženého masa zakázáno, v Německu, kde se denně prodá 500 tun kebabu, je fosfát povolený. Jenže i do mnoha českých kebabáren se dovážejí polotovary z Německa, takže si Češi také v kebabu běžně "pochutnávají" na fosfátech. Ty jsou však tolerovanou součástí mnoha dalších potravin, například šunky či smažených pokrmů v nadnárodních fastfoodových řetězcích.

Nejlepší zákazníci jsou Češi," tvrdí pan Kaya. Foto: HN - Libor Fojtík

Mediální rozruch kolem "konce kebabů v EU" možná přispěl i k jisté ostražitosti zaměstnanců a majitelů provozoven, které jsem obcházel se žádostí o rozhovor. Spíše než kulinářské záležitosti mě zajímalo, odkud kebabáři přišli a jak se jim v tuzemsku žije a podniká, což v mnoha případech vyvolávalo očividné nepochopení a podezíravost. Dát tipy mi nemohli ani "kebaboví inspektoři" ze zmíněného serveru, kteří se zaměřují téměř výhradně na recenze prodávaných pokrmů, a o příběhy prodejců se tedy nestarají. "Většinou se snažíme působit nenápadně, aby se obsluha nepokoušela zlepšit hodnocení podniku tím, že nám připraví protekční porci, takže příliš nediskutujeme," říká Jan Tříska z portálu kebabarny.cz.

Nakonec s rozhovorem pro magazín ego! souhlasil jen v úvodu citovaný turecký šéf Istanbul Kebabu a pak majitel podniku v severočeském Mostě, původem ze syrského Kurdistánu, na nějž jsem dostal tip z kurdské komunity. Díky neúspěšnému pátrání po dalších respondentech jsem si ovšem alespoň udělal základní přehled o tom, kdo orientální gastronomický hit v hlavním městě prodává (viz box).

Kebabový místopis ◼ "Kebabový inspektor" Jan Tříska ze serveru kebabarny.cz tvrdí, že pro Turky je pravým kebabem jedině Adana kebab, připravovaný ze směsi mletého jehněčího masa z hýždí a oháňky, grilovaného na dřevěném uhlí. Na tuto pochoutku v Česku narazíte jen ojediněle.

◼ Klasické maso na ohni připravují jinak třeba v provozovně Maidum v Ústí nad Labem. Vlastní ji Čech a Egypťan, kteří se seznámili na dovolené. Egyptský kebabář se však s magazínem ego! odmítl bavit o čemkoliv jiném než o jídle. Kebab na horizontálním rožni nabízel také alžírský obchodník v pražské Spálené ulici, ale ten kvůli konkurenci levnějšího "průmyslového" kebabu z vertikálních tyčí provoz zavřel a soustředil se na datle a další pochutiny.

◼ Egypťané mají dvě kebabárny v Praze na Harfě, u O2 areny jsou Kyrgyzové, kteří provozují podnik i na Floře. Kebabárnu ve Štefánikově ulici na Smíchově vlastní Uzbek. Muž prodávající kebab na Žižkově u zastávky Lipanská prozradil, že je Kubánec. Chlapíci obsluhující na Můstku jsou Tunisané, podnik ale vlastní Češi. Většinu kebabáren v Praze ale zřejmě ovládají Turci: na Žižkově, v Ječné, na Andělu. Jako druzí nejčastější majitelé se při mé obchůzce jevili syrští Kurdové: fungují například na Smíchově nebo na Palmovce. V podchodu u Muzea obsluhují Vietnamci, kteří prodávají kebab často v severních Čechách.

Co tady vlastně dělám?

Několik ulic mezi pražským hlavním nádražím a Václavským náměstím dnes pro značnou koncentraci orientálních jídelen, halal obchodů i existenci dvou modliteben připomíná muslimské čtvrti v západní Evropě. Před 23 lety, kdy tu dva němečtí Turci otevírali první bistro tohoto typu Istanbul Kebab, v této lokalitě nic podobného nebylo. "Otevřel to můj strejda, který pracoval v továrně Bosch ve Stuttgartu, a jeho bratr. Najali tehdy kuchaře, jenž pocházel ze stejné vesnice u Černého moře jako naše rodina a v Česku pracoval v továrně na nábytek Asko," vypráví nad čajem u stolu v Istanbul Kebabu jeho současný vlastník Erol Kaya. Ještě před chvílí obsluhoval hosty za pultem, za nímž na dvou tyčích visí kebabové maso. Jako obvykle jde ze všech nabízených tureckých jídel nejvíc na odbyt.

Po dvou letech provozu zakladatelé podniku zavolali svému synovci Erolovi do Istanbulu, kde se tehdy živil jako krejčí. Psal se rok 1997, bylo mu 25 let. "Nabídli mi, jestli nechci jejich restauraci převzít. Jezdili mezi Německem a Českem a nestíhali," říká pan Kaya plynnou češtinou. Kývl, ale po cestě z ruzyňského letiště prý propadl panice, že to nebylo správné rozhodnutí. "'Strejdo, tohle je restaurace?' zeptal jsem se, když jsem to tady viděl. Moc dobře to nevypadalo, bylo jasné, že pec a další zařízení jsou z bazaru… Říkal jsem si: Co tady vlastně dělám, když doma mám ženu a tříměsíční miminko," vypráví Erol Kaya, dnes otec čtyř dcer, z nichž tři se narodily v České republice a paradoxně pouze ta nejstarší, narozená v Turecku, má jako jediná z rodiny české občanství.

Protože v Turecku panovala před 20 lety hospodářská krize a pan Kaya tehdy několikrát přišel o práci, rozhodl se u nás nakonec zůstat. Po dvou letech sem přistěhoval i svou rodinu. Strýcové Kayovi brzy celý lokál přenechali a on se s původním kuchařem, dvěma Čechy a jednou Ukrajinkou pokoušel přežít. První roky to nebyl problém, protože o zvědavé domácí zákazníky ani ty ze zdejší turecké či arabské komunity nebyla nouze.

"Ale někdy kolem roku 2000 jsem viděl, že podnik nejede. Chyběla vzduchotechnika, lidi si stěžovali na smrad. Bylo jasné, že buď udělám velkou rekonstrukci a rozšířím to, nebo zavřu a vrátím se do Turecka," vzpomíná na své zásadní rozhodnutí. Do přeměny skromného bistra na malou restauraci, v níž hlavní atrakcí ale stále zůstává kebab, pak vložil dva miliony, které si většinou půjčil od rodiny a krajanů.

Sleva pro Turky? Neexistuje

Dnes zaměstnává celkem sedm lidí: k tureckému kuchaři a ukrajinské pomocnici, kteří ho provázejí od začátku, přibyli dva Ukrajinci, dva Bulhaři a jeden Uzbek. Kebab vozí podle svých slov od "odborníků" z Berlína.

"Zajdou sem všichni. Američani, Rusové, Češi. A ti jsou nejlepší zákazníci. Vezmou jídlo, zaplatí, poděkují, žádná buzerace. Když klienti, kteří sem chodili jako mladí, teď vodí své děti, je to hezký pocit. Někteří Turci si myslí, že jsou u mě doma. Nemůžete dát slevu, ptají se. Já na to: A proč? A oni: Protože jsme Turci," líčí.

Kawa Khalil, šéf podniku Next Gyros v Mostě: „Kebab je to samé, ale nechceme být spojováni s Turky.“ Foto: HN - Libor Fojtík

Nelíbí se mu, když jiné kebabárny používají název Istanbul Kebab. "Viděl jsem jich dost. To jméno mám registrované, poradím se s advokátem," plánuje. Sám ale zakládat pobočky nechce. Měl pouze jedinou, v ulici Na Poříčí, tu ale prodal. "Mám své zákazníky, to mi stačí."

Je věřícím muslimem, do turecké mešity na Palmovce ale prý kvůli nedostatku času chodí nepravidelně. S uprchlickou vlnou a excesy takzvaného Islámského státu přicházejí od zákazníků častější dotazy k záležitostem jeho víry. Tvrdí ale, že vůči sobě žádnou averzi nepocítil. "Za celých 20 let jsem neměl problém, hádku, bitku." Požádal o české občanství, úspěšně složil test z českých reálií, ale neuspěl u písemné jazykové zkoušky − přestože jeho mluvená čeština je velmi dobrá. "Byl jsem z toho hodně nervózní, už to zkoušet nebudu."

O politiku v Turecku se příliš nezajímá, současného autoritářského prezidenta Erdogana však hájí − přinesl podle něj "stabilitu". Když se ho zeptám, proč nyní Turecko bombarduje v Sýrii kurdské jednotky bojující proti Islámskému státu a také civilisty, odpoví: "Já proti Kurdům nic nemám, mám tady mezi nimi kamarády. A my nebojujeme proti Kurdům, ale proti Američanům," říká o partnerech Turecka v NATO a tak trochu přebírá Erdoganovu protiamerickou rétoriku z poslední doby. Amerika prý vyzbrojuje Kurdy jen proto, aby poškodila jeho vlast.

"V té oblasti, na hranicích Turecka, Sýrie, Iráku a Íránu, je něco zajímavého, a já nevím přesně co. Možná něco pod zemí. A všichni tam proto chtějí, Američané, Rusové," uvažuje.

Není kebab jako gyros

Kebab v severočeském Mostě prodávají už i Vietnamci, ale prim hrají syrští Kurdové. Vlastní tři oblíbené provozovny. Jmenují se Next Gyros 1 až 3. "Gyros je to samé jako kebab, ale to je turecké slovo a my nechceme, aby nás spojovali s Turky," vysvětluje šéf miniřetězce Kawa Khalil, proč pro orientální pochoutku používá řecké označení.

Podotýká ale, že jejich kebab čili gyros chutná jinak než turecký − používají prý jiné koření, recepturu však prozradit nechce. A na rozdíl od drtivé většiny kebabáren nabízejí vedle hovězího a kuřecího i vepřové maso. Polotovar nevozí z Německa, ale z kurdské výrobny na Teplicku.

Štíhlému muži mluvícímu vynikající češtinou je 34 let a ve svých dvaceti přišel do Česka na pozvání svého nejstaršího bratra, který tu vystudoval už v dobách Československa a nyní se v tuzemsku živí jako soudní překladatel. V době Kawova příjezdu tu žil i jeho další bratr a dnes v Česku pobývá celkem pět Khalilů, které pojí pokrevní bratrské pouto. Šestý bratr bydlí v Německu. Před pěti lety se sem přistěhovali i jejich rodiče. Část rodiny žije v Mostě a druhá v Teplicích.

"V Sýrii jsme měli problémy jen proto, že jsme Kurdové. Já sám jsem byl několikrát zatčen," vypráví Kawa Khalil v bistru Next Gyros 3 na mosteckém sídlišti. První dva roky pracoval v teplické internetové kavárně svých bratrů a chodil na kurz češtiny, pak získal místo ve firmě německých Kurdů, která z Česka vyvážela balenou vodu. Před osmi lety s bratry otevřel první bistro s kebabem/gyrosem. Byznys šel velmi dobře a teď už mají třetí provozovnu. Pracuje v nich 12 syrských Kurdů, většinou příbuzných, pak po jednom Egypťanovi, Alžířanovi a Tunisanovi.

Orientální specialita jde na odbyt, Mostečané však často nevědí, odkud její prodejci jsou. Foto: HN - Libor Fojtík

Kawa Khalil si přes Facebook namluvil svou krajanku, jejíž příbuzné znal od dětství. Jeho strýc pak šel v Sýrii podle tamních zvyklostí požádat její rodiče za Kawovu rodinu o ruku. Dnes už je s ním jeho láska v Mostě a mají tři děti.

Přátelství z posilovny

Pan Khalil tvrdí, že ani v posledních letech, kdy se v části obyvatelstva zvedly emoce proti migrantům, se nesetkal s negativními reakcemi vůči své osobě. "Kvůli názvu gyros nás mají často za Řeky. Jen loni řvaly dvě opilé ženy na personál, aby se vrátili, odkud přišli," vzpomíná muž, který má už šest let české občanství. Větší problém je podle něj narůstající aktivita úřadů. "Dřív to takové nebylo. Teď pořád vymýšlejí nová nařízení a hned přijdou kontrolovat, jestli jsme to provedli," povzdechne si.

V prezidentských volbách volil Jiřího Drahoše. "Byl ale bohužel dost nervózní. U Zemana mi vadí, jak mluví sprostě. To není dobré pro image Česka." Přestože jeho maminka je kurdská muslimka, on se považuje za ateistu. Nemůže prý přijmout náboženství lidí, kteří Kurdy utlačují. Když má čas, jezdí do Prahy na kurdské demonstrace − naposledy kvůli referendu za samostatnost iráckého Kurdistánu.

"Jako cizinec se tu necítím, ale jestli v Sýrii skončí válka, rád bych se tam vrátil. Tady je jiný způsob života. Když se řekne rodina, myslí se tím jen manžel, manželka, děti, u nás to jsou rodiče, bráchové, jejich děti… Tohle mi chybí," svěřuje se.

V sídlištní gyrosárně bratří Khalilů si objednává jídlo dvojice mladých Čechů, s obsluhou se předtím přátelsky zdravila: Ahoj! "Známe se z posilovny," usmívá se nejmladší bratr Kawy Khalila, 26letý svalnatý mladík zvaný kurdský Honza − jmenuje se Jan Khalil. Ptám se hostů, jestli vědí, odkud jejich oblíbení prodejci "kebabu" pocházejí. Mladík přiznává, že vůbec netuší, a dívka hádá: "Z Turecka? Z Alžírska?" Kořeněné maso v tortille jim ale evidentně chutná a přijdou prý určitě zase.