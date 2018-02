Foto: Shutterstock Nová měna podle teorie všeho

Nechápu, proč už tady není! Einstein na tom prý pracoval poslední roky života, ale už to nestihl. Teď to má snad na starosti Stephen Hawking, což je takový Sam Hawkens mezi intelektuály, neboť má drobný handicap a nikdo by mu nezkřivil vlásek. Hawking na rozdíl od Hawkense vlásky má, ale zase nemá něco jiného, princi­piálně však jde o podobný model. Hawking může říct cokoli, i tu největší drzost, případně i blbost, ovšem o všem, a projde mu to. Normální lidi v této oblasti drzost ani blbost stejně nepoznají. Koneckonců o to tady nyní jde.

Nechtěl bych se do té elitní party moc montovat, na to nemám, ale kultovní teorii všeho bych trochu rozšířil. Přestože ještě ani neexistuje. Nazval bych ji teorií všeho možnýho i nemožnýho, klidně takhle hovorově. A nejsou to jen červené trenýrky nad Pražským hradem či hlas z jeho nitra "ku*da sem, ku*da tam". Podobně se mluvilo před i po revoluci na prominentních taxikářských štaflech, kde vedle svých bouráků postávali vypasení muži v Adidas soupravičkách. Takové Hovory z tepláků.

V dnešním světě lze ale opravdu cokoli, nač si vzpomenete. Můžou se přestěhovat celé národy, což jsme dosud znali jen z biblických dob, akorát teď to probíhá jednodušeji, v podstatě na inzerát: "Vyměním život v pekle za život v nebi. Zn.: Spěchá." Může nám také z mapy Evropy zmizet stará dobrá Anglie, či naopak přibýt mladé zlobivé Katalánsko pana exilového premiéra PučDémona (fonetický přepis je zde asi vhodnější). To pravé kimči, slavnou korejskou národní specialitu, na raketových silech vaří Kim, no spíš ho servíruje pod nos mocnému Trumpeťákovi a čeká, zda si toho pikantního zelíčka zobne.

To, co se nyní odehrává v Česku, je tedy zcela v duchu nastupující postpostpostpostinformační společnosti. Jsme konečně, dalo by se namyšleně říct, dokonce předvojem. Informace už nemusí mít žádný smysl a nemusí ani o ničem vypovídat. "Jak primitivní! A jak účinné!" souzním s Michalem Dočolomanským a Milošem Kopeckým z ještě nevečeřící Adély. Nový, univerzálně platný systém právě přichází. Je velice pravděpodobné, že v nejbližší době nepřijmeme euro, ale rublo, že pozítří přistanou Marťani a budou vypadat jako prostitutky z Perlovky, že se vypaří Vltava, nebo spíš poteče po nebi a my uvidíme Karlův most vzhůru nohama, respektive Braunovými hlavami dolů. A mé přátele tedy nemusí ani překvapit, že nemám doma zrcadlo a "chodím na něj" hezky do výtahu. Tou šachtou totiž proudí silný pramen myšlenek, z nichž už se snad brzy zrodí ta bájná teorie všeho…