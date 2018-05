Foto: archiv Bistro 8 Chřestová kremrole s parmazánovým aioli připravila Iva Jakešová z Bistra 8.

Chřest si v Česku dáte nejčastěji s holandskou omáčkou nebo v podobě risotta. Oslovili jsme proto tři kreativní šéfkuchařky, které se nebojí překvapit. Tady jsou tipy na chřestové kremrole, kari a brownies.

Chřest se touhle dobou objevuje pravděpodobně v každé kuchyni - ať už zamíříte do bistra, restaurace nebo do té vlastní. Od dubna do června lze tuhle zeleninu navíc sehnat v lokálním provedení, na což momentálně podniky sázejí a jejich hosté na to nejvíc slyší.

Evergreenem mezi recepty bývá oblíbená kombinace s holandskou omáčkou nebo různé podoby salátů a risotta. Proto jsme se na chřest zkusili podívat z trochu jiné stránky a oslovili tři kreativní šéfkuchařky, aby nám prozradily svoje netradiční triky. A aniž by v tom byl záměr, jejich nápady dávají dohromady slušné chřestové menu.

Iva Jakešová z Bistra 8 se pochlubila slanými kremrolemi, které se podle nás výborně hodí jako předkrm. Šéfkuchařka Café Buddha Sophia Smith nezklamala a "vyšvihla" chřestové kari. O sladkou tečku se zase postarala šéfcukrářka restaurace Mlýnec Františka Šádová v podobě originálních chřestových brownies.

Chřestová variace Ivy Jakešové: Kremrole s parmazánovým aioli

Iva Jakešová Foto: Michaela Danelová

Suroviny na 12 ks / 4 porce:

Kremrole:

500 g zeleného chřestu

12 plátků ementálu

2 pláty chlazeného listového těsta

1 vejce

1 lžíce sezamu

Aioli:

100 g majonézy

2 lžíce jemně nastrouhaného parmazánu

1 stroužek česneku

citronová šťáva, sůl, pepř

1 lžíce nasekané petrželky

Kremrole: Spodní třetinu chřestu oloupeme a případné zdřevnatělé stonky odkrojíme. Chřesty zabalíme po třech do plátku ementálu. Oba pláty listového těsta nakrájíme na šest dlouhých pruhů širokých asi 3 centimetry. Svazečky chřestu se sýrem omotáme proužkem těsta podobně jako kremrole a naskládáme je na plech vyložený pečicím papírem. V misce prošleháme vejce a potřeme jím těsto. Na závěr ještě posypeme sezamem a pečeme přibližně 15 až 18 minut.

Aioli: Majonézu prošleháme s parmazánem, prolisovaným česnekem a lžící vody. Dochutíme citronovou šťávou, solí a pepřem. Nakonec přimícháme petrželku.

Kremrole můžeme podávat teplé i vychladlé s aioli k namáčení.

Tip šéfkuchařky: Na omotání chřestu můžeme použít i plátek slaniny nebo pršutu.

Kremrole s chřestem a parmazánovým aioli Foto: archiv Bistro 8

Asijský twist Sophie Smith: Chřest s červeným kari a vejcem naměkko

Sofia Smith Foto: archiv Café Buddha

Suroviny na 4 porce:

500 g omytého a okrájeného chřestu

3 lžíce rostlinného oleje

4 lžíce thajské pasty z červeného kari

400 ml kokosového mléka

2–3 limetkové lístky

2 kusy rozdrcené citronové trávy

200 ml vývaru nebo vody

2 lžíce rybí omáčky

1 čajová lžička palmového nebo hnědého cukru

červené chilli papričky dle chuti

šťáva z ½ limetky

hrstka thajské bazalky

4 větší vejce vařená 7 minut

Postup:

Na pánvi opražíme nebo ogrilujeme chřestové výhonky – aby byly opražené, ale stále al dente.

Rozpálíme pánev s olejem na středně vysokou teplotu a tuk promícháme s kari pastou. Vaříme za pravidelného míchání pár minut, dokud to nebude vonět po celé kuchyni. Přidáme kokosové mléko, limetkové listy a citronovou trávu. Poté opět přivedeme k varu a necháme mírně povařit pár minut, aby došlo k lehké redukci. Přidáme opražený chřest a promícháme s cukrem a rybí omáčkou. Povaříme ještě minutku nebo dvě.

Pánev sundáme z plotny a vymačkáme šťávu z půlky limetky. Ochutnáme a podle chuti upravíme rybí omáčkou, cukrem nebo limetkovou šťávou.

Těsně před podáváním vmícháme nakrájené červené chilli papričky a listy bazalky. Curry rozdáme do čtyř misek a navrch umístíme oloupaná a rozpůlená vejce. Podáváme ihned s rýží.

Chřestové curry Foto: archiv Café Buddha

Nevšední sladkost Františky Šádové: Chřestové brownies s máslovou oplatkou

Františka Šádová Foto: archiv restaurace Mlýnec

Suroviny na 4–6 porcí:

Chřestové brownies:

4 vejce

60 g másla

100 g cukru

245 g bílé čokoláday

95 g fresh šťávy z bílého chřestu

Piniová sušenka:

42 g másla

50 g piniových oříšků

100 g třtinového cukru

60 g hladké mouky

Citronová omáčka:

230 ml smetany

100 ml invertního cukru

200 ml pasterovaného žloutku

100 ml čerstvé citronové šťávy

Postup:

Brownies: Máslo, žloutky a cukr vyšleháme do pěny. Přidáme rozpuštěnou čokoládu a chřestový fresh, nakonec zapracujeme bílky. Pečeme na 180 stupňů.

Sušenka: Všechny ingredience zapracujeme dohromady. Tak vznikne těsto, které rozválíme a následně vykrajujeme kolečka. Pečeme na 200 stupňů dozlatova.

Omáčka: Smetanu a cukr zavaříme, přidáme žloutky a citronovou šťávu, mícháme do zhoustnutí.