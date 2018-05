Foto: Filip Šlapal Dům je přesně zapojen do stoupavé, kameny dlážděné ulice v blízkosti centra Slaného.

Dům ve Slaném je důkazem, že čeští architekti jsou mistři rekonstrukcí a oživování starých objektů. To, co vypadalo jako odsouzené k postupnému skonu, proměnili v obydlí, v němž se minulost a přítomnost prolnula v unikátní harmonii.

Architekti Jan Švestka a Martin Beránek kouzlili. Měli štěstí na stavebníka, který se rozhodl pro vytvoření rodinného sídla, v němž by se cítil opravdu po všech stránkách dobře, pohodlně, svobodně. Bez investora se nemůže nic kloudného zrodit, to už dávno víme. Pro náš příběh je důležité, že svým založením je budovatel, který se neštítí práce, dokonce ji vyhledává. Nejprve si představoval, že by si nechal v nějaké vysloužilé fabrice postavit loft, což je silné architektonické téma postindust­riální doby − tedy éry, v níž se před hmotou upřednostňují virtuální statky a továrny se stávají zbytečnými.

Mezi hradbami

Jenže zanedlouho investor tuto myšlenku opustil, protože objevil inzerát nabízející 200 let starý dům za velmi příznivou cenu. Nešlo ovšem jen o peníze. Zásadní roli v této volbě sehrálo krásné místo, kousek od historického středu Slaného, v blízkosti městských hradeb, v kontaktu se zelení v členitém terénu. Jako byste se ocitli na stránkách učebnice urbanismu starých sídel. Vše je tady jako na dlani. Vysloveně malebné místo poskytující prostředí, jaké budovatel hledal. Mělo to ale háček. Sice jeden, ovšem podstatný. Dům byl zanedbaný.

Kuchyně s jídelnou v místech, kde bývala nevzhledná přístavba a kde se nyní dům otevírá do patia. Foto: Filip Šlapal

Když si prohlížím fotografie zachycující původní stav, vidím stavbu, která má nejlepší časy dávno za sebou, zchátralou, domlácenou, k níž se předchozí majitelé chovali − jemně řečeno − pragmaticky a výsledkem je bizarní soustava nesourodých přístavků, které k ní byly ve dvoře přilepeny jako plíseň. Uvnitř malé místnosti, kamna, výklenky, šero. Investor musel mít nejenom odvahu, ale i pořádnou dávku fantazie, když se rozhodl tento dům vrátit plnohodnotně do hry a dát mu zpět letitými nánosy zastřenou důstojnost.

