Foto: Kateřina Čupová V Zahradě

Někdy prostě vejdete do restaurace a hned víte, že tady vše funguje. Duch místa, atmosféra, menu. Nic nechybí a ani nic nepřebývá. Přesně tohle je i případ loni koncem léta otevřeného restaurantu V Zahradě, jenž sídlí ve čtyřhvězdičkovém hotelu Schwaiger v pražské Bubenči. To je ta velká honosnější budova přímo naproti známému Slamníku, kdybyste náhodou nevěděli. Takže až sem příště půjdete na pivo, zkuste zajít přes ulici. Slamník vám neuteče, na svém místě stojí už staletí.

Restauraci tvoří dlouhá úzká místnost s prosklenou střechou, přilepená zezadu k budově hotelu a situovaná do uzavřené zahrady, jméno podniku tedy v tomto případě nelže. A jako v zahradě se tu opravdu i cítíte; i vnitřní jídelna má spíš poklidnou atmosféru a na přilehlé zahradě je i gril. Já se v Zahradě trefil zrovna do vepřových hodů inzerovaných na černé tabuli, které perfektně zapadají do konceptu moderní české kuchyně. Svůj pozdní oběd jsem přesto vybral ze stálého menu.

