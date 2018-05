Foto: Libor Fojtík Sportovec, trenér a spisovatel Miloš Škorpil

Miloš Škorpil si zvolil za životní poslání pohyb, a tak běhá, učí běhat, píše o tom - a čte si o 9. století.

Jaké knihy teď máte na nočním stolku?

Jsem ponořený do historických románů Bernarda Cornwella z období bojů o Anglii. Tedy v 9. století, v němž se vše odehrává, se jí tak ještě neříkalo. Byl to boj křesťanů s pohany a jedněch pánů proti druhým… Když to čtu, tak mi to připadá, že se jen trošku změnily kulisy, ale jinak se na světě za těch 11 století nic nezměnilo.

Máte nějakého zvláště oblíbeného autora?

Můj nejoblíbenější spisovatel (i když on sám nikdy nic nenapsal, všechno to vydávají jeho žáci) je Osho. Je nekompromisní, na nic si nehraje, nesnaží se nikomu zalíbit a říká věci tak, jak jsou. Je to takový "život bez příkras". Ne nadarmo mu na sklonku jeho života žádná země na světě nechtěla vydat pas, protože všude, kam přišel, hrozil vzniknout chaos, přestože proti nikomu lidi nebouřil. Jen ti, kteří mu naslouchali, začínali chápat, že řád světa tak, jak se jej snaží vykládat mocní, slouží hlavně mocným, zatímco by měl sloužit všem.

