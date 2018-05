Foto: Tomáš Tesař Jsme ve slevě

Už nám to nepřijde ani trochu divné. V jeden den ta vysněná věc za výlohou stojí "balík", zatímco druhý je za polovic. Někdy dokonce za třetinu. Co se za noc změnilo? Nic. To jen někdo snížil marži, aby pošimral naše konzumní chuťové pohárky. A tak po vánočních přijdou jarní, vzápětí letní, pak přece podzimní, no a už je tu zase čas na ty předvánoční. Vlastně žijeme ve slevě. Neustále. Už napořád. Zvykli jsme si.

