Foto: Shutterstock Na neobvykle šťastné konce v běžném životě moc nevěříme.

Nevěděli jsme o něm nic. Tedy skoro nic. Pouze jeho jméno, věk (48 let), povolání (zedník) a to, co se mu právě přihodilo. V rychlém sledu proběhla bolest na hrudi, příjezd záchranky, resuscitace a převoz do naší nemocnice.

Na sále jsem spatřil bezvládné lidské tělo, jehož hrudník svírala podivná obruč a zvonovitým koncem stlačovala v rychlém tempu jeho přední stěnu. Ten přístroj se pokoušel masírovat srdce tak, aby směrem do těla vysílalo aspoň minimální množství krve, neboť samo už kvůli probíhajícímu infarktu nepracovalo.

reklama