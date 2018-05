Foto: Shutterstock Na 2+kk v Praze už dnes neušetří nikdo, doporučuji proto avokádo nahradit kaviárem.

Úděl ekonomicky aktivního (skoro) třicátníka je díky médiím jedním z nejúnavnějších témat, které existuje. Ještě únavnější však je, když třicátník uvěří prognózám - a propadne sebelítosti.

Jako mnoho mých rozhovorů na životně důležitá témata, i tento začal na Facebooku. Kamarád se s námi podělil o úvahu nadstandardně úspěšné – soudě z dosud zastávaných pozic i účasti na rozličných konferencích – mladé Češky, která si vynalézavou směsicí češtiny a angličtiny postěžovala na kariérní krizi mileniálů čili lidí, jimž je dnes něco mezi 19 a 35 lety.

Jde o generaci, do níž shodou okolností patřím i já a o níž se během uplynulých třiceti let (první zmínka údajně pochází z konce 80. let) semlelo kde co: její startovní pozicí počínaje, životními cíli, návyky, koníčky či chováním u pracovního pohovoru konče.

Kdybych byla jízlivá, budu tvrdit, že kdybychom se v novinách, televizích a na blozích se stejnou vervou věnovali například Jagelloncům, mohly si přinejmenším dvě generace čtenářů a posluchačů skočit pro doktorát z raného středověku. To je ale vedlejší.

O takzvaných mileniálech je k dispozici množství zajímavých tvrdých dat, týkajících se například jejich (našich) ekonomických výhledů. Ty údajně nejsou příliš dobré, poznamenala je, mimo jiné, hospodářská recese z druhé půle desátých let nového tisíciletí. Jiné studie se zase zabývají ochotou mileniálů zakládat rodiny – ta je prý relativně malá, z celé řady důvodů, ekonomických i osobních.

reklama