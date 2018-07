Foto: Tomáš Tesař Dlouhej kouř

Naštvalo mě to tehdy před rokem také. Zákaz! Zase nějaké omezující nařízení. Kuřáci mají utrum, šup s nimi na ulici. O. K. Nakonec jsme si zvykli. Ti, co byli PRO, automaticky, ti, co byli PROTI, z donucení. Ale schází mi to. Ten "dlouhej, táhlej kouř", co se proplétá světlem putyk a kaváren. Měl atmosféru a neškodil o nic víc než kouř jiný, průmyslový. Mimochodem, napadlo vás někdy, co by se stalo, kdyby i ten někdo zakázal?

Foto: Tomáš Tesař