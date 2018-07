Foto: Shutterstock Můj přítel si chtěl s místními spolustolovníky trochu zažertovat a prohlásil, že jsem zástupcem určité firmy, která vám do hodiny půjčí deset tisíc korun.

Je to asi pět let, co jsem jeden páteční večer seděl úplnou náhodou se svým kamarádem v hospodě nižší cenové kategorie v Nejdku. Pokud to neznáte v západních Čechách, je to malé město v Krušných horách, kde se lidem i přes jejich pracovitost nežije jednoduše. Možností, jak v tomto městě zbohatnout, totiž mnoho není.

Můj přítel si chtěl s místními spolustolovníky trochu zažertovat a prohlásil, že jsem zástupcem určité firmy, která vám do hodiny půjčí deset tisíc korun. Samozřejmě že úrok na takových "rychlých" penězích je vysoký, ale v hospodě by se v pátek večer mohly peníze hodit.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Proč všichni v hospodě znali název společnosti a proč na něj nenávistně reagovali.

A co si Josef Veselka myslí o lichvářích a jim podobným lidem, kteří profitují pouze z lidské slabosti či bídy a nepomáhají nikomu jinému než sobě. Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč