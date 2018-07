Foto: Tomáš Tesař Popoletět jako pták

Vždycky jsem si to přál a několikrát se mi o tom i zdálo. Mají něco, co jim závidím. Křídla. Vlastní a k přirozenému pohybu stavěná. A když chtějí, prostě se vznesou. A pak krouží nad tím naším chaotickým světem a monitorují vše, co se šustne. Jsou nad věcí i v rovnováze. A mají skvělý zrak. Zvlášť dravci, kteří vidí dvakrát až šestkrát (!!!) ostřeji než člověk. I proto bych se chtěl jednou probudit a popoletět svobodně jako pták.

reklama

Foto: Tomáš Tesař