Foto: Shutterstock Člověk se může setkat s nejrůznějšími odsudky, když udělá v nevhodnou chvíli krok kupředu.

Dlouho jsem tu situaci nezažila, ale poznala jsem ji okamžitě. Myslela jsem si, že se rád pochlubí tím, co dokázal, zvlášť v kraji, kde se každý úspěch cení dvakrát. Podnikat v česko-polských Sudetech, a navíc v segmentu, který se blíží luxusu, je výkon. Místo toho, aby cítil zadostiučinění, však bylo na mladém podnikateli vidět, jak je mu to nepohodlné. Bylo mu jasné, že jakmile se za mnou a fotografem zabouchnou dveře, dostane od kolegů čoud za to, že se "naparoval". Cpal se dopředu. Vyčníval. Trestem mu budou jízlivé poznámky přestrojené za humor.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Proč mají lidé zažito, že ten, na koho je zbytečně vidět, vždycky dopadne špatně?

Jakým způsobem se v Praze a jiných větších městech bavíme o úspěchu?

