Foto: Shutterstock Hrnce se staly symbolem tzv. šmejdů, kteří prodávali kuchyňské spotřebiče seniorům za neuvěřitelné částky.

Český dokumentární film o obchodnících, kteří využívají neznalost seniorů a za neadekvátně vysoké ceny jim prodávají běžné zboží, se stal dostatečně známým a přinesl do našeho slovníku nový význam slova "šmejdi". Přiznám se vám, že kdykoliv ho řeknu na veřejnosti, vždy mě trochu zamrazí a cítím se, jako kdybych udělal něco velmi nepatřičného a společensky se tím provinil nebo dokonce znemožnil. Je to zvláštní, ale opravdu bych o některých věcech raději nevěděl a ještě méně je pojmenovával. Těžko říct, kdo za to může, ale hlavním viníkem bude asi moje maminka a její zdvižený prst směrem k tehdy malému klukovi – nadávat se přece nemá.

