Foto: Tomáš Tesař Samota, tajemství, šílenství

Nejspíš to bude věkem nebo přemírou dat a informací. Přehlídkou zvuků, obrazů a dalších vjemů, co způsobují chaos v našich hlavách. Přejeme si klid a přitom nás pohlcuje neklid. Otravuje nás na každém kroku, je stále přítulnější. Zatímco hledáme samotu a tajemství, pronásleduje nás šílenství. Jako by nás někdo držel za nohu a přitom křičel − utíkej! A my se snažíme. Vší silou. Ale nejde to.

reklama

Foto: Tomáš Tesař