Foto: Kateřina Čupová Yami Sushi Bistro

Může za to náhoda. Po několika letech jsem chtěl znovu zkusit rybí bistro v Gurmet Pasáži Dlouhá, protože co je v suchém tropickém létě lepší občerstvení než přímo před vámi nachystaná čerstvá ryba spláchnutá sklenkou studeného a řízného bílého? Měl bych nejspíš být víc in, když už si hraju na chytrého: z rybího bistra je cukrárna.

reklama

Skončil jsem proto v sushi bistru Yami za rohem, v jednom z posledních přírůstků v pasáži. To je vlastně ve 30stupňovém parnu ještě lepší koncept: máloco trumfne lehkost a osvěžující štiplavost studené syrové ryby, ochucené ostřejším asijským kořením. Sushi je bohužel stále v Česku spíš extrémní záležitostí; to nejlepší není vůbec levné a to levnější naopak nebývá dobré. Víc než k sushi se blíží k rybímu fast foodu.

Yami je sushi bistro, a kombinuje proto velmi slušnou kvalitu s dobrou cenou. A taky je "lokálně" přátelské; mnozí Češi se sushi stále trochu bojí, protože je exotické svými názvy i ingrediencemi. Tady vám ale udělají sushi rolky dle vašeho přání, takže se nemusíte bát, co vám pak přinesou na talíři. Světlé, klidné a stylové bistro s velkým oknem do postranní ulice vlastní Korejec, protože Korejci jsou i kuchaři, hrdě se ale hlásí k japonskému sushi.

Správná bistro kvalita

Menu je nápomocné obrázky a najdete v něm polévky, předkrmy, sushi rolky, sushi sety i tradiční korejský bibimbap, rýži se zeleninou a masem podávanou v horké kamenné misce; ryby můžete mít syrové i tepelně upravené.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Jak Petru Holcovi chutnal předkrm v podobě tacos s pálivým humrem?

Proč je podle něj testem podniku avokádo?

A jak hodnotí hlavní jídlo v podobě chirashi sashimi don? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč