Foto: archiv Müller Thurgau

Byl to malý zázrak, že jsme na něj konečně natrefili. V restauraci La Rotonde nedaleko Bruselského parku. Už jsem skoro nevěřila! Po týdnu hledání, kdy mi třeba i majitelka nejlepší vinotéky v Bruggách nakvašeně odvětila: "Ne, tak to opravdu nevedeme!" Ale v jídelním lístku téhle milé restaurace to stálo černé na bílém: "Belgické víno." Dokonce čtyři různá!

