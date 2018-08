Foto: ČTK/AP Ale zkusím jiné téma, třeba migranty. Kolik jste jich viděli na vlastní oči?

Tu otázku si kladu už dlouho a uspokojivou odpověď na ni stále ne a ne najít. Ale abych to všechno neprozradil hned na začátku, tak nejdříve uvedu několik příkladů.

Ráno nasednu do auta, vyjedu z garáže a hned před domem na mne kdosi sedící za volantem dodávky začne troubit, zuřivě gestikulovat a pak stáhne okénko a vychrlí proud vulgarit. Vůbec nevím, co se děje a proč ten člověk křičí. Aha, možná jsem nedal správně blinkr. Rychle tedy posunu páčku vedle volantu a přidávám plyn. Na uklidnění si pustím rádio a slyším listopadového kontrarevolucionáře, jak přednáší mladé generaci o tom, že by měla vzít zodpovědnost za naši zemi do svých rukou stejně, jako to kdysi udělal on a jeho přátelé.

reklama

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Jakou otázku si Josef Veselka klade?

Proč se dotýká dnešní problematické situace s migranty i největších vrahů 20. století?

Proč se na ni nedá najít kloudná odpověď? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč