Foto: Tomáš Tesař Hřích nad Kanadou

Ty pohledy mi tehdy připomínaly obrázky tištěných spojů. Trochu exotických, lehce futuristických. Já vím. Prakticky každý, kdo někdy letěl, se kochal ptačí perspektivou a obdivoval, jak silně je všechno tam dole pod ním rozmanité. I já si to fotil stokrát. Navzdory letuškám, kterým to často není po srsti. Ale co už. Když se chvilku nedívají, že jo. Právě jako tehdy při přeletu nad Kanadou. No nebyl by hřích nezmáčknout spoušť?

reklama

Foto: Tomáš Tesař