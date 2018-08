Foto: Petr Volf Hra světla a stínu na zdi libockého hřbitova od architekta Stanislava Hubičky (23. března 1930 až 8. srpna 2018)

Architekt Stanislav Hubička zemřel v osmý srpnový den, bylo mu požehnaných osmaosmdesát − a určitě odešel do architektonického nebe, do něhož jsou vpouštěni jenom výjimeční mistři. Stanislav Hubička je totiž autorem Nuselského mostu. Navrhl jej v polovině 60. let, dostavěn byl roku 1973, a než se začal používat, jeho odolnost vyzkoušelo 66 tanků. Tenkrát se jmenoval podle komunistického diktátora Gottwalda, ale o tom architekt nerozhodoval − on mohl ovlivnit jenom svoje čáry.

