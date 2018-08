Foto: Profimedia Sejdeme se v nebi. A na Slevomatu!

Stalo se to náhodou. Jako obvykle jsem dostal PR pozvánku na akci jménem Dinner in the Sky. Nevím, jestli jste o ní slyšeli, ale skutečně jde o večeři v nebi. Nebo téměř v nebi: ještě na zemi vás zakšírují do křesel připevněných k plošině s minikuchyní, v níž úřaduje nějaký vyhlášený šéfkuchař, a jeřábem vytáhnou nad město. V případě Prahy se to celé děje u Riegrových sadů, to je ale jedno. "Unique selling point" toho všeho, jak hezky česky říkají "píáristé", je to, že prostě večeříte nad městem. A máte tak unikátní výhled na hlavní nádraží, Žižkov…

Jeřábem samozřejmě občas vytáhne lidi k nebi i mafie, tam to ale bývá bez hostiny. Nechci si z té akce utahovat, vloni jsem se jí málem sám zúčastnil, k nebi mě nakonec nepustila až pražská dopravní zácpa. Na tuhle hostinu totiž nemůžete přijít pozdě, jak chápete. Letos jsem dostal pozvánku znovu. A tak jsem googlil, což je vždycky trochu nebezpečné… A vygooglil jsem, že i celá slavná Dinner in the Sky za nějakých 3000 korun se dávno před svým konáním prodává na Slevomatu. Ano, fakt tady, jsme přece v ráji slev.

Což je ironie. Dinner in the Sky má rozpočet na PR a třeba CNN o akci napsala, že je to "VIP zážitek, jenž se za ty peníze vyplatí". To teda jo! Protože co je "VIP" na akci, která se prodává na Slevomatu? A komu se vlastně může vyplatit? V restauraci jsem byl díky Slevomatu jen jednou, protože to byl dárek. Byl to samozřejmě ponižující zážitek, jak jinak. Číšník nám nejen odmítl dekantovat víno, protože prý dekantér potřebuje pro jiné hosty. Pro ty, kteří platí plnou cenu, chtěl říct.

A měl pravdu. Slevomat je možná fajn, když svůj podnik pojmenujete Dortini, protože pak vám na začátku nic jiného nezbývá. Jak se ale máte cítit důstojně třeba U Emy Destinnové, kde polévka stojí 110 korun a steak téměř pětistovku? I takové restaurace se totiž prodávají na Slevomatu! Žádná sleva prostě není zadarmo, ne?