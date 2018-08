Foto: archiv Nekomplikovaná kvalita z Afriky

Poznám, když se můj muž cítí nekomfortně. V restauraci Im Herzen Afrikas, tedy "v srdci Afriky", to bylo v momentě, kdy nám přinesli jídlo, on požádal o příbor a hezká černoška mu zavrtěla dlouhým ukazovákem před nosem: "Ne, my tady nemáme příbory. U nás se jí rukama!"

