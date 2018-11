Foto: Tomáš Tesař Viníci cyklošílenství

Byli to vášniví kutilové, technici a snílci. Dnes by se jim nejspíš říkalo vývojáři a vizionáři. Znáte jména jako Karl Drais (Německo), Pierre Michaux (Francie), Scott a Phillott nebo H. J. Lawson (Anglie)…? Pokud ne, tak si pamatujte, že právě tito pánové mají hlavní podíl na tom, že se dnes většina z nás o víkendech potí na cyklostezkách. Nebo že nás cestou do práce míjejí hipsteři na retrokolech. Byli to právě oni jmenovaní, kdo propadl touze prohánět se na dvou kolech s lidským pohonem. Viníci cyklošílenství.

Foto: Tomáš Tesař