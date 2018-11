Foto: Nadace Karla Janečka Ambasadorem happeningu #jsemlaskavec se už podruhé stal bývalý youtuber Jirka Král.

Oslavy Světového dne laskavosti letos proběhnou v úterý 13. listopadu. Nadace Karla Janečka při té příležitosti znovu připravila celostátní happening #jsemlaskavec, jehož ambasadorem se už podruhé stal dnes již bývalý youtuber Jirka Král. Vyvrcholením bude speciální edice FuckUp Night, kde známé osobnosti pohovoří o svých životních neúspěších.

Světový den laskavosti letos připadá na úterý 13. listopadu a tým Nadace Karla Janečka, která se tématu nezištných skutků dlouhodobě věnuje, jej ani tentokrát nenechává bez povšimnutí. Myšlenku završí propojením s celosvětovým hnutím FuckUp Nights, které poukazuje na to, že život netvoří jen radostné momenty a splněná přání. Ty jsou nepochybně dobrým důvodem k radosti a oslavám, neméně důležité je však také nezapomínat na neúspěchy a umět se o ně podělit s ostatními.

Sérii pravidelných setkání s názvem FuckUp Night v Česku organizuje svérázný inovátor Tomáš Studeník a na jeho akcích se s dílčími "propadáky" svěřila už obsáhlá řada více či méně známých osobností. V prostoru Pražské křižovatky, kde se letošní speciál FuckUp Night - Laskavec odehraje, vystoupí bývalý youtuber Jirka Král, odbornice na potraviny Věra Doušová, chirurg Tomáš Šebek z organizace Lékaři bez hranic, zpěvačka a herečka Eva Burešová a další hosté.

Celostátní happening #jsemlaskavec, který celé události předchází, zase inspiruje veřejnost. Přihlašují se do něj třídy základních škol, víceletá gymnázia, spolky, zájmové kroužky i skupiny kamarádů z celé České republiky. "Myšlenka spočívá v tom, že si děti ve věku 6-18 let vyzkouší vykonat nezištný laskavý skutek právě v rámci Světového dne laskavosti," vysvětluje Dominika Trčková z Nadace Karla Janečka.

Happening #jsemlaskavec chce inspirovat děti k pomoci bližním. Foto: Nadace Karla Janečka

Přihlášení si mohou vybrat ze seznamu navržených aktivit, které vymyslel tým z nadace. Je mezi nimi úklid školy nebo jiného místa v okolí, sbírka starého oblečení pro chudé, pomoc zvířecímu útulku či domovu pro seniory. Fantazii se však meze nekladou a každý si může vymyslet svůj vlastní dobrý skutek.

"Jeden školní tým vymyslel laskavost s názvem Pochod pro Katku, kterým chce vybrat peníze na invalidní vozík pro kamarádku. Na další škole zase zavedli notýsky, kam si děti už celý měsíc píší, co se jim stalo hezkého a jaký udělaly dobrý skutek," prozrazuje Trčková. Momentálně je přihlášených 374 týmů z celého Česka a registrace poběží až do 11. listopadu. Čas na splnění vybrané laskavosti mají týmy do čtvrtka 13. listopadu, organizátoři akce pro ně mají připravené zajímavé ceny, jako je třeba výlet do Prahy za virtuální realitou či workshop s Jirkou Králem a dalšími kreativci.