S vínem a tapas je to trochu jako se slepicí a vejcem. Taky není úplně jasné, co bylo dřív. Jsou v Barceloně tapas bary doslova na každém rohu proto, že je tu tolik milovníků jídla, anebo naopak pijáků vína? Ale ono je to asi jedno. V Katalánsku patří tapas i víno k sobě a jedno bez druhého nabízí jen neúplné potěšení.

Tapas, tedy spolustolovníky sdílených drobných pokrmů, je nepřeberně druhů, mým oblíbeným jsou ovšem padrónské papričky. Ano, ty malé, na olivovém oleji zprudka osmahlé zelené papričky, posypané mořskou solí a nabízející cosi jako španělskou ruletu. Zhruba jedna z deseti je totiž silně pálivá. A vy na pohled nepoznáte, která to je.

Rozkousnout pálivou papričku vyžaduje okamžitou první pomoc, nejlépe v podobě opečeného chleba s tomatovým pestem. Může to být pěkně silný zážitek! Někdy si říkám, že bych si ho radši odpustila. Ale když dostanu porci papriček bez jediné pálivé, připadám si stejně trochu ošizená.

Padrónské papričky dostanete v každém tapas baru, za mým dalším oblíbeným druhem tapas se však musíte vypravit do restaurací La Flauta. V Barceloně jsou dvě a hitem jsou nejen mezi turisty, ale taky místními. To je vždy nejlepší doporučení. V La Flauta většinou neberou rezervace a v době oběda či večera se může stát, že si postojíte ve frontě. Avšak vyplatí se to.

