Foto: Tomáš Škoda Michaela Salačová bývala DJkou. Dnes se zaměřuje hlavně na spíše organizaci.

Před zraky celého národa se staly nejpůvabnějšími ženami České republiky. Po dvou desetiletích ale modelkami ve výslužbě nejsou. Monika Žídková, Eva Kotulánová a Michaela Salačová udělaly kariéru, v níž se krásná vizáž někdy pletla pod nohy jejich ambicím.

Mohly být moderátorkami, rosničkami, herečkami, zpěvačkami, ambasadorkami módních značek či, jak se říká v době Facebooku a Instagramu, takzvanými influencerkami. Tedy osobnostmi, které své příznivce ovlivňují tím, jak žijí, čím se stravují, kde nakupují nebo jakým způsobem vychovávají děti. Tři někdejší Miss České republiky z dob, kdy soutěž ještě sledovalo obrovské množství lidí, se však rozhodly pro výrazně odlišnou kariéru.

Možná si svým rozhodnutím dobrovolně "přidělaly práci" anebo prostě jen projevily prozíravost. Zájmy Moniky Žídkové, provdané Brzeskové (Miss ČR 1995), Evy Kotulánové, dnes Maděryčové (Miss ČR 1994) a Michaely Salačové (Miss ČR 2000) každopádně ukazují, že by se ve veřejné sféře a v byznysu neztratily, ani kdyby na trůn královen krásy neusedly.

Monika Žídková,

provdaná Brzesková

Vyhrála jsem volby. Podruhé

Přibližně sedmitisícové město Kravaře, které leží osm kilometrů od Opavy, někdejšího správního centra českého Slezska, má od poloviny minulého týdne staronovou starostku. A ta má napilno: od komunálních voleb z počátku října, v nichž jako nezávislá kandidátka za KDU-ČSL získala 1044 preferenčních hlasů − zhruba o sto víc než její lidovecký kolega, který skončil druhý −, musí udržet kontinuitu úřadu.

Monika Brzesková, dříve Žídková, je starostkou Kravař. Foto: Jiří Zerzoň

"Včera jsem svůj post obhájila na zastupitelstvu, dnes načínám druhé funkční období," říká Monika Brzesková, rozená Žídková. Miss České Republiky (1995), Miss Europe (1995), česká Miss tisíciletí (2000) a Nejoblíbenější Miss historie, jíž se stala v roce 2011, se od svých úspěchů v šoubyznysu odpoutala pravděpodobně nejvýrazněji ze všech českých královen krásy. Její poslední role jí však také "sluší" − Monika Brzesková o smyslu své práce nepochybuje a je to na ní vidět.

Chvíli si proto povídáme o politice a úkolech, které ji čekají: chystá se například na opravu kravařského barokního zámku ("v kulturních záležitostech jsem srdcařka") či výstavbu cyklostezky spojující Kravaře se sousedním Dolním Benešovem, která vyjde na 17 milionů korun.

Monika Brzesková vystupuje jako politička, která dobře ví, jak se vypořádat s nástrahami komunálu, kde se všichni znají. Umí dát najevo, co si myslí, ale zároveň je jasné, že některé věci přímo pojmenovat nemůže. "Vyjednat koalici je vždy těžké, i když by se zdálo, že u stolu se scházejí lidé, kteří mají společný úkol − tím je služba městu. Tiše závidím menším obcím, kde se to daří na přátelštější bázi," posteskne si Monika Brzesková. I nepolitikovi z řečeného dojde, že dohadování kravařské koalice v aktuálním složení KDU-ČSL, sdružení nezávislých kandidátů Nová Síla Kravař a hnutí ANO 2011 asi probíhalo za mírného skřípění zubů.

V rozhovorech, které Monika Brzesková dala ve svém prvním funkčním období, se ve spojitosti s jejím starostováním často objevovalo slovo "boj". Dnes už by prý ale o boji nemluvila, svou práci nevnímá jako střet s protivníkem.

Monika Brzesková, dříve Žídková Foto: Jiří Zerzoň

"Člověk se pořád učí. Máme docela velký úřad, takže neustále přicházím na nové věci, které je potřeba nově vyřešit. Nabrala jsem zkušenosti, díky kterým dokážu situaci lépe vyhodnotit," říká Monika Brzesková. Než se ale stala starostkou, založila se svým mužem společnost Miss Cosmetic. Značka sice dnes dodává potravinové doplňky do lékáren, ale v kariéře někdejší miss šlo spíš o podnikatelskou mezihru.

"Ve firmě už příliš aktivní nejsem. Když jsem před čtyřmi lety nastoupila na radnici, otěže Miss Cosmetic převzal manžel. Já mu dnes sděluji názor manželky, jestli má být krabička fialová, zlatá, nebo bronzová," usmívá se Monika Brzesková, jejíž další aktivity zahrnovaly i občasné moderování společenských akcí − z nich si však ponechala jen několik, protože jsou regionální a starostka Kravař k nim má osobní vztah. Nad otázkou, zdali se jí někdy nestýská po životním stylu "oficiálně krásných žen", který může být v lecčem jednodušší, se chvíli zamyslí. "Možná to v něčem jednodušší bylo. V takzvaném šoubyznysu jsem se pohybovala od 17 let. Určitě můj život ovlivnil, nasměroval ho, mohla jsem cestovat a poznávat lidi," říká a připouští, že jí to možná trochu chybí. "Ale 'stýskání' už by bylo silné slovo. V době, kdy přišly děti, bylo jasné, že je potřeba posunout se dál. Všichni víme, jak pomíjivé je výsluní přehlídkových mol a jaké jsou perspektivy televizních pořadů, které začnou a vzápětí skončí," říká politička, kterou prý nikdy nenapadlo, že by se kariéře modelky věnovala celý život.

"Tím spíš mě nenapadlo, že mě tahle epizoda bude dalších 20 let pronásledovat. Dodnes má dopad na mé děti," navazuje s ozvěnou únavy v hlase Monika Brzesková. Syn s dcerou to prý mají na talíři docela často. "Ale naštěstí jsou stateční. Donedávna byly ve škole 'děti miss', teď jsou 'děti miss a starostky'. To je hrozná kombinace," říká Brzesková, která souhlasí s tím, že ve větším městě by se na její kariéru nejspíš zapomnělo rychleji. Stěhování z Kravař však nepřipadá v úvahu.

"Jsem patriotka. V Kravařích je spousta práce, do které bych se chtěla pustit. Dostala jsem sice několik nabídek na vstup do celostátní politiky, ale zatím sbírám zkušenosti. Zůstanu tady," konstatuje odhodlaně.

Eva Kotulánová,

provdaná Maděryčová

Postavím vám dům snů. Na stromě

Přestože od jejího zvolení první královnou krásy samostatné České republiky v roce 1994 uběhlo již 24 let, stále je velmi krásná. Její charisma však umocňuje něco jiného než decentní styling a schopnost elegantně se vyrovnat s pózováním pro fotografa. Eva Maděryčová, rozená Kotulánová, působí jako žena z velkého byznysu, byť její podnikání má do korporace daleko. Je precizní, dochvilná i vřelá. A podobně jako kolegyně miss Monika Brzesková nikdy nepočítala s tím, že by se krása stala její hlavní devízou.

Eva Kotulánová, dnes Maděryčová, staví domy na stromech. Foto: Pepa Dvořáček

"Soutěž jsem příliš neprožívala, přihlásila mě do ní maminka. V té době jsem navíc studovala vysokou školu ekonomického zaměření, která pro mě byla prioritou," říká brněnská rodačka, která s rodinou nyní žije na okraji Prahy. Studium si zpestřovala modelingem i moderováním, ale nepředpokládala, že by se tím jednou živila.

