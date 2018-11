Foto: Shutterstock Bez bázně a hany

Více než 60 procent Čechů se domnívá, že dnešní doba dává lidem prostor stát se hrdinou. Na onoho hrdinu se však kladou nemalé požadavky: měl by být nezištný (soudí 96 procent lidí), měl by držet slovo (93 procent) a být obětavý (91). Co že to tady na vás valím za moralismy? Čtu si ve zprávě společnosti Ipsos Public Affairs, která pro 5. Broumovské diskuse, jež se konaly na začátku tohoto týdne, podnikla výzkum veřejného mínění na téma hrdinství a odvaha, a zkouším si jej představit. Koho? No přece našeho hrdinu. Člověka bez bázně a hany, jak by se řeklo hezky postaru.

reklama

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Najít hrdiny v historii není těžké, kde ale hledat v současnosti?

Koho Češi v průzkumu jmenovali?

Co když se ale hrdinství odehrává na mnohem nižších úrovních každý den? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč