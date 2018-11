Foto: Honza Mudra Křižovatka ulic Odborů, Myslíkova a Na Zbořenci.

Namísto konkurence spolupráce. S takovou myšlenkou se v Praze formuje místo, kterému by se v budoucnu mohlo říkat Gastro Distrikt Myslíkova. Dlouho fungující podniky doplňují nové inovativní projekty a společně vytvářejí prostor, kde člověk s přehledem stráví celý den.

Když se na křižovatce ulic Odborů, Myslíkova a Na Zbořenci se člověk rozhlédne kolem, téměř nad každými dveřmi visí štít a vedle stojí tabule s aktuálním menu. Příliš mnoho podniků v jedné čtvrti, natož pak takřka v jedné ulici, bývalo mezi jejich majiteli vždy spíš důvodem k panice. To už dnes ale neplatí. Příkladem mohou být dlouhodobě fungující hipsterské bloky na Letné či v Holešovicích a třeba i market Manifesto na Florenci.

Pozoruhodná mozaika kaváren, bister a restaurací se momentálně tvoří i u Karlova náměstí - konkrétně v ulici Myslíkova, kde dobře zavedené podniky doplňují nově otevřené projekty. Místo dravé konkurence však směřují k mnohem atraktivnější myšlence vzájemné spolupráce a vzniká tak prostor, kterému by se brzy mohlo říkat "Gastro Distrikt Myslíkova". S přehledem tu lze strávit celý den s tím, že návštěvník dvakrát do podniku téhož stylu nevstoupí. A tak se po mozaice tradičních i moderních podniků jdeme trochu porozhlédnout.

"Nová gastročtvrť tu vzniká vlastně velmi organicky a samovolně, podniky a jejich provozovatelé spolu ale postupem času navázali přátelské kontakty, referují si klienty a snaží se šířit dobrou pověst této lokality," vysvětluje Vítězslav Šustr, manažer místního hotelu Mosaic House, jehož součástí je i restaurace a music bar La Loca. "Naši hosté se neustále ptají, kde se mohou dobře najíst a trávit čas, a my jim samozřejmě dáváme tipy na skvělé podniky v okolí," pokračuje s tím, že vzájemné propojení nejen zdejších gastroprovozoven považuje za skvělý nápad i příležitost, kterou se právě Mosaic House chystá nadále rozvíjet.

"Chceme upozornit na přítomnost různých gastro podniků v této lokalitě a poukázat na rozmanitost jejich nabídky nejen našim hotelovým klientům a milovníkům jídla a pití, ale i lidem, kteří zde bydlí a pracují," specifikuje Šustr záměr hotelu. A protože každý volný i pracovní den se nejlépe začíná s šálkem horké kávy v ruce, nejdřív zamíříme do útulného pekařství a cukrářství Petite France, které tu otevřeli dva nadšenci do tradičního francouzského kulinářství, Jan Ivanco a Filip Nyklíček.

Nejlepší croissanty v okolí mají v Le Petite Frace Foto: Honza Mudra

První, co hned po pohledu na gigantické croissanty, barevné makronky a další zákusky stoprocentně zaujme, jsou rozverné prodavačky a pekařky, které za podlouhlým pultem kmitají o sto šest. "Jestli chcete něco lehčího ke kávě, určitě vyzkoušejte tuhle jahodovou pěnu," doporučuje obratně jedna z nich zákazníkovi, který při pohledu na vybavenou vitrínu očividně trochu tápe. Objednávka je vyřízená ve vteřině a příjemný je i pohled do sychravé podzimní ulice z vysokých barových židliček.

"Současně nejvíce spolupracujeme právě s Petite France, odkud pro hotelové hosty odebíráme čerstvé snídaňové pečivo," pokračuje Vítězslav Šustr. Protože je ale Mosaic House takzvaný zelený hotel, tedy podnik v konceptu ekologického hotelnictví provozovaný v souladu s ochranou životního prostředí, podporuje rovněž zdravou kuchyni - konkrétně v nedávno otevřeném kamenném bistru Poké House, které sídlí hned za rohem.

Havajské bowl se dostaly do kurzu. Foto: Honza Mudra

Původem havajské misky s rýží, luštěninami, zeleninou, ovocem, řasou wakame, syrovou rybou či tofu před časem uchvátily Prahu a pop-up stánek Poké House byl přes léto také oblíbenou destinací právě v gastro marketu Manifesto. Obsluha v kamenném bistru je sice o poznání zmatenější než v sousední pekárně, když hostům vysvětluje, jak si mají vlastní misku namixovat, nakonec ale všechno dobře dopadne. My volíme lehčí vegetariánskou variantu - místo syrového lososa nebo tuňáka vybereme tofu a rýži nahradíme salátem. I když je Poké House spíš take-away bistro a jídlo tu servírují jen do papírových obalů, k posezení mohou hosté využít barový pult u okna.

Popisek Foto: Honza Mudra

I když současný trend zdravých obědů, superpotravin a odpovědnosti k planetě Zemi je jednoznačně dominantní, v žádném pořádném gastro distriktu by z principu nemělo chybět místo, kde si člověk může trochu "zahřešit", ať už k tomu má jakýkoliv důvod. Jen o pár desítek metrů blíž k Vltavě k tomuto účelu už pár let slouží britské bistro Ryby & Chips, kde smaženou rybu s hranolkami servírují tradičně do novinového papíru a nakonec zakápnou octem. Denní menu je samozřejmě v angličtině a nechybí na něm domácí majonéza ani vydatná anglická snídaně vypadající jako zaručený lék na kocovinu.

Když si chce člověk zahřešit nebo zahnat kocovinu - pomůže fish and chips. Foto: Honza Mudra

