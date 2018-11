Foto: archiv nakladatelství Řetězce malých zázraků

Témata některých knih přicházejí z východu a mrazí. Třeba sibiřští Samojedové si pohrávali s ďáblem a téměř stoletého rodáka z Podkarpatské Rusi dělil od pekla jen krok.

Ďábelský Kristus

Kai Reinhold Donner: Na Sibiři mezi Samojedy, Dauphin

Finský etnograf a lingvista pobýval na Sibiři před první světovou válkou, tedy v době, kdy se slušelo "primitivní kmeny" zpovzdáli analyzovat a následně o nich v evropských salonech podat učenou zprávu. Donner si však ani v šedesátistupňových mrazech chladný odstup nedržel, o původní obyvatele Sibiře se zajímal nejen jako vědec, ale také jako Seveřan.

Mnohému tam dokázal porozumět. Fascinovali ho tamní šamani, totemy a rituály. Mohl ale zaznamenat i devastující alkoholismus či ataky carské policie. Žil se Samojedy a mluvil s nimi. Třeba o eposu o Ítjem, praotci všech Sibiřanů. Ďábel k Ítjemu přišel, aby se u něho najedl, ten mu ale dal jen kameny. Pomoc našel ďábel až u Krista, který ho začal živit lidskou krví. Následně pak tento ďáblův spojenec přišel k Samojedům, aby se pomstil… Hle, pronikání křesťanství na Sibiř v očích Samojedů − tak se tehdy souhrnným názvem všem tamním etnikům říkalo.

Donner podává fascinující zprávu o zaniklém světě. Brzy měl přijít mnohem větší útlak než pár nezvedených popů s křížem na prsou.

Cizinci v nechtěné zemi

Dušan Tomášek: Nevyhlášená válka: Boje o Slovensko 1918−1920, Epocha

Je to pár týdnů, co jsme slavili sto let vzniku republiky. Československo drahnou dobu neexistuje a fakticky nezačalo existovat ani v říjnu 1918. Rozhodně ne v některých částech Slovenska. Masaryk fascinujícím způsobem přesvědčil mocnosti, že nová republika postavená na principu československého národa bude zárukou stability, podobně jako tomu bylo dříve s Vídní. Do té doby nejničivější konflikt v dějinách ovšem neustal podepsáním příměří v listopadu 1918, například Polsko vedlo hned několik válek.

I mladé Československo válčilo − poprvé právě s Polskem (o Těšínsko), tu největší válku svedlo s maďarskými bolševiky. O Slovensko. Horní Uhry totiž nikdy v dějinách neměly svou jižní hranici a Beneš na poválečné mírové konferenci přesvědčil Spojence, aby Masarykově projektu přiřkli i Velký Žitný ostrov. Zbytkovému Maďarsku se něco takového líbit nemohlo, ale zmítáno vlastními starostmi se nezmohlo na protiakci. Když se tam ale chopili moci bolševici, intervence na sebe nenechala dlouho čekat. Z cesty kolem světa se však právě vraceli českoslovenští legionáři… Nevyhlášená válka upevnila hranici, Československo zvítězilo a "jeho" Maďaři se stali cizinci v nechtěné zemi.

