Na papíře v menu to vypadalo tak lákavě. Mezi polévkami nechyběl bujon s hovězí veverkou, mezi předkrmy tatarák, paštika z drůbežích jater nebo konfitovaný vepřový bok. A jako hlavní chod si můžete dát kachní stehno s červeným zelím a bramborovým knedlíkem. To vše lze zapít pivem z Vinohradského pivovaru. Typicky české, ale moderní a relativně sofistikované menu, ne? Voilà!

Tak proč do něj pletu francouzštinu? Protože si ho od září můžete dát na Starém Městě pražském v Haštalské ulici 12. Jen pro ty mladší: od roku 1995 tu dlouhých 23 let sídlila klasická brasserie jménem Chez Marcel, jedna z prvních pravověrných francouzských restaurací v polistopadové Praze. Francouzské v ní bylo vše: od kuchaře přes jídlo a víno až po muziku i obsluhu. Chez Marcel byl unikátní v tom, že zatímco dozadu se chodilo na dražší jídlo, vepředu v baru se mnozí včetně mě nalévali lacinějším francouzským vínem. Stoly tu sice byly dost blízko u sebe, přes hustý cigaretový kouř jste ale často neviděli ani vlastní spolustolovníky.

Teď je z restaurace Chez Marcel podnik Speciál. Jaká ironie: nedávno jsem tady psal, že z někdejších francouzských restaurací v Praze už přežívá skoro jen Chez Marcel, i když už bez Francouzů. Netušil jsem, že to bude pravda jen pár dní. Nyní tedy padl i on, ačkoliv také Speciál vlastní Denise Courné Glozová, majitelka Chez Marcel. Ten už prostě nešel jako kdysi, kdy sem na vrcholu své "nezločinecké" éry rád zavítal také exministr David Rath a zadní jídelna bývala i plná. Dnes frčí česká kuchyně a pivo z malých pivovarů, a tak se Speciál prostě snaží trefit do módy.

