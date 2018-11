Foto: Shutterstock Drž mi dveře do Istanbulu

Miluji kauzy, v nichž nevím, oč jde, a tak se mohu rozčílit z důvodů, jaké se mi hodí. Výhodou této pokročilé metody sebevytáčení je, že za blbce jsou "lidé" v širším slova smyslu, nikoliv onen "sympatický spolužák ze střední, o kterém jsem si myslela, že má špetku soudnosti, ale teď je zřejmé, že byl úplný idiot už tehdy".

Vezměme si například zásadní bitvu uplynulého týdne, takzvaný spor o držení dveří dámě. Že nevíte, oč jde? To nevadí, já taky ne a rozhodně nemám v úmyslu zatížit vás výsledky pečlivé zpravodajské práce, abych spravedlivě vyložila karty všem zúčastněným stranám. Pojďme si myslet, že víme, co se stalo, ono to bude stačit.

