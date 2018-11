Foto: archiv nakladatelství Tipy pod stromeček

Inspirativní příběhy, úvahy i praktické návody, které mohou být užitečné i v té nejčernější krizi.

Margareta Křížová: Z deníku investorky, BizBooks

"Z rozjezdu podnikání se dělá věda a člověk má poslední dobou pocit, jako by mohl podnikat jen kandidát věd v kybernetice," píše Margareta Křížová ve své chytré a vtipné knížce a ujišťuje − mimo jiné −, že ideální čas pro rozjetí byznysu může nastat klidně i po padesátce. "Podnikání je pořád jedno a to samé. Nabídni mi něco, co potřebuji nebo se mi to líbí, a já ti za to zaplatím," tvrdí známá investorka. Tak − na co ještě čekáte?

Tomáš Sedláček: Druhá derivace touhy, 65. pole

Úvahy nad (ne)končícími otázkami − to je podtitul knižní trilogie, do níž nakladatel vměstnal na pět set textů Tomáše Sedláčka. Známý ekonom je publikoval v uplynulých deseti letech především v Hospodářských novinách a reflektuje v nich toto období z různých úhlů pohledu. První svazek, jenž právě vyšel, se zaměřuje na ekonomii, filozofii a etiku, umění a vědu, teologii, psychologii a mýty.

Petr Jan Juračka: Ze života fotografa, First Class Publishing

Když se narodíte jako zrakově postižené dítě s křivou páteří a plochýma nohama, vaše šance na to, stát se fotografem, horolezcem nebo vědcem zabývajícím se fotografií mikroskopického světa, nejsou příliš velké. Jenomže se občas objeví zhulená sudička… Tak vysvětluje Petr Jan Juračka, jak se dostal k řemeslu, jež ho proslavilo na celém světě. Jeho kniha je nabitá skvělými fotografiemi a překvapivými texty.

Václav Cílek a kol.: Ruka noci podaná, Dokořán

Neočekávaná událost, blackout, epidemie nebo sociální bouře. To jsou čtyři typy rychlých krizí, jež nás mohou kdykoliv postihnout. Anebo také nemusí, ale třeba se zase dostaví pomalá krize − rozpad a chudnutí společnosti… "Tato kniha je o rodinné přípravě na situace, které možná nikdy nenastanou," předesílají autoři − ale pak, raději, pro všechny případy, nabízejí celou škálu velmi praktických návodů na přežití. Jak dezinfikovat vodu, jak skladovat potraviny nebo vytvořit v domě bez elektřiny teplou místnost. Štěstí přeje připraveným, to jste nevěděli?