Komiksové vzpomínání

Lucie a Pavel Kořínkovi: Punťa. Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934−1942), Akropolis

Odkrývání zavátých cest českého komiksu zdárně pokračuje. Lucie a Pavel Kořínkovi uvádějí na předvánoční knižní trh čtenářsky i badatelsky atraktivní novinku. Velkoformátová kazeta obsahuje odbornou knižní studii, almanach s komiksovými příběhy, sešit se všemi obálkami časopisu Punťa a soubor pohlednic, respektive rozvrh hodin − vše s motivy kdysi nesmírně oblíbeného hafana Punti. Ten se narodil v roce 1934 nejprve na stránkách Listu paní a dívek coby obrázková příloha, aby se za rok osamostatnil v první dětský časopis. V měsíčníku, později čtrnáctideníku, do roku 1942 vyšlo zhruba 500 epizod, z nichž editoři do svého souboru vybrali na 200. Ukazují v nich, jak nejprve námětově nahodilé partie začaly směřovat k větším tematickým celkům (například opakovaná setkání s dobovým filmovým fenoménem v podobě klaunského dua Laurel a Hardy, dobrodružství v Habeši či filmování s dětskou hvězdičkou a pozdější velvyslankyní v polistopadovém Československu Shirley Templeovou). Ty signalizovaly propojení s aktuálním děním. A i když Punťa patřil do linie komerčně úspěšného čtiva pro děti − na rozdíl třeba od výrazněji výchovně pojatých Rychlých šípů tisknutých na stránkách Malého či Mladého hlasatele −, svou funkci plnil více než důstojně. Časopis doplňovaly zajímavé zprávy, prózy na pokračování, veršování, hádanky, křížovky i soutěže. Poněkud naivní staré historky s Punťou, jeho partnerkou Kiki a paničkou Hanou možná sice úplně nevyhrají nad sériemi drakonických krváků, na něž jsou zvyklí dnešní čtenáři. Mají ale možnost ukázat, že kdysi proklestily cestu všem svým poválečným následovníkům.

