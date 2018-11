Foto: Richard Klíčník Majitel nakladatelství Argo Milan Gelnar

Milan Gelnar vydává v nakladatelství Argo knihy od spousty zajímavých autorů, na pustém ostrově by ale ani s jedním z nich ztroskotat nechtěl.

Jaké knihy teď máte na nočním stolku?

Catherine Merridaleová: Lenin ve vlaku. To je fascinující popis příběhu cesty jednoho z mnoha revolucionářů své doby − pana Uljanova − a jeho druhů ze švýcarského exilu do Ruska, kde měl tento revolucionář sehrát roli užitečného idiota. Historická kniha roku 2016 ve Velké Británii. Právem. A Eva Límanová: Chodí pešek okolo. Autobiografický, citlivý příběh rodiny ohrožené německou okupací viděný očima šestileté holčičky. Pro mne kniha roku. Autorka, bývalá redaktorka nakladatelství Sixty-Eight Publishers a stanice Hlas Ameriky, již pracuje na volném pokračování, které by mělo obsáhnout roky poválečné až do emigrace v roce 1967. Těším se!

