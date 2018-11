Foto: Shutterstock Babylon v srdci

V Brazílii, nedaleko hranice s Argentinou, žilo prase. Hezky se o něj starali, a když už vážilo přes dva metráky, ukončili jeho život nožem specializovaného řezníka. Hned po porážce naplnili smysl vepřova bytí tím, že mu vyřízli srdce i s jeho blanitým obalem zvaným perikard. Podobný osud stihl i devět jeho kamarádů a rovněž jim bylo srdce vyříznuto s perikardem a ihned uloženo do speciálního roztoku. Máte-li perikard od deseti takto velkých zvířat a rozložíte-li ho na stůl, může vám to připomínat velký kus látky. A právě tak je tomu i v tomhle případě. Šikovný krejčí vyřízne z takto připravené "látky" tři maličké (samo sebou ty nejkvalitnější) kousky a ty předá trpělivé brazilské dívce, jež je pomocí tisícovky jednotlivých stehů všije do kovové klícky poslané sem z Německa. Svůj výrobek pak předá k výstupní kontrole, která jich po velmi pečlivém měření polovinu vyhodí. Není divu, že celý proces je tak přísný, právě totiž vznikla chlopeň, která jednou doputuje do nemocného lidského srdce v některé z desítek zemí na naší planetě. Zatím ji však odeslali do Holandska.

