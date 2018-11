Foto: Archiv výrobce Zima je tady!

Kreativcům reklamních agentur trvalo předlouhých sedm let, než si povšimli slibného potenciálu vyplývajícího z propojení blended Scotch whisky Johnnie Walker a seriálu kabelové televize HBO Hra o trůny. Ztělesněním zla jsou v něm Bílí chodci, White Walkers, kteří žijí daleko na severu za zdí a představují neustálé nebezpečí pro lidstvo. Kdykoliv vyrazí za svým neblahým posláním, doprovází je zlověstná hláška "Zima je tady!". "Winter is Here!"

