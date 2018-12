Foto: Lukáš Bíba Ateliér módní návrhářky Ivany Follové je v Praze, kousek od Václavského náměstí, obklopen zelení. Látky barví uprostřed přírody a jejími nejvěrnějšími společníky jsou dva psi a kůň.

Blůza, kterou má na sobě, pochází z jejího módního ateliéru. Ale to je spíš výjimka. "Nosím jen pár věcí, které tady vznikly," říká návrhářka Ivana Follová. Dvorní garderobiérka operní pěvkyně Dagmar Peckové přiznává, že s oblečením, které navrhne pro sebe, je spokojená jen málokdy. "Uznávám, že jsem příšerný zákazník, navíc neskutečný pedant. A i když to moje krejčové ušijí perfektně, nakonec se v tom sama sobě nelíbím a skončí to tady v obchodě."

