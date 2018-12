Foto: Archiv výrobce Cuvée Quattro

Nepíšu tento sloupek jako seriál. Nicméně přesně před rokem jsem se tu rozplývala nad martinskou husou a mladým vínem z vyhlášeného vídeňského lokálu Gmoakeller. Sešel se rok s rokem a pouštím se do stejného úkolu znovu. Jen to víno je letos červené. Ať se neopakuji zas tak moc.

V téhle hospodě se skoro nic nezměnilo. Je stále útulná a pulzující. V době oběda nebo večeře tu nenajdete volné místečko. A když se ukážete bez rezervace, nejenže vám zavelí "Čelem vzad!", ale ještě se od srdce zasmějí, jaká to je drzost přijít jen tak. Vyškoleni jsme si udělali rezervaci tři dni dopředu, i tak číšnice u výčepu vykouzlila poslední dvě místa. Mimochodem, digitalizace tu nijak nepokročila. Rezervaci stále dělají na velkou, hustě popsanou plachtu papíru. A když jsme u těch meziročních srovnání, moc se nevylepšila ani kvalita toalet. Když tam vejdete, jako byste se v čase a prostoru přemístili na záchodky v horší části Žižkova koncem 80. let. Ne že by byly odpudivé. K jinak famózní atmosféře toho místa ovšem nesedí. Ale jak říká manžel: "Chodíme sem na husu, ne na záchod."

Ale husa byla skvělá, mám podezření, že z letošního "náletu" svatomartinských ptáků asi nejlepší. Měli jsme štěstí, husu nám na stůl doručil majitel Samuel Laskowsky, sympatický čtyřicátník, který podnik s více než stopadesátiletou tradicí převzal v roce 2000.

Víno jsme si nechali doporučit, bylo to Cuvée Quattro 2017. Kupáž Merlotu, Frankovky, Cabernetu Sauvignon a Zweigeltu, od vinaře Gagera na jih od Vídně, kousek od maďarských hranic. Ve skleničce mělo hustou, skoro neprůhlednou barvu − černočernou s fialovými záblesky. Na skle řetízkovalo, čímž na sebe prozradilo vysoké procento alkoholu (14 procent), a na nose bylo hravě opojné. Na patře nejdřív trochu drhlo, v chuti sice svěží, ale s ostrými taniny. Nicméně stačilo deset minut ve skleničce a v otevřené lahvi, a i víno se začalo otvírat.

Ke kachně s brusinkami naprosto skvělá volba! Zpočátku byly brusinky i v chuti vína, ale jak se zakulacovalo a zakulacovalo, střídaly je borůvky a namletý černý mák. Za cenu 20 eur od vinaře není červené Cuvée Quattro 2017 levné. Ale je to suma, která naprosto odpovídá zážitku. Zum Wohl!