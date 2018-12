Foto: Kateřina Čupová Bistro Kaprova

Bistro Kaprova v centru Prahy je univerzálním místem, kam se dá přijít najíst i napít ve kteroukoliv denní dobu. Ovšem po roce od otevření došlo k vystřídání šéfkuchařů, proto se Petr Holec vydal do bistra znovu, aby zjistil, jak se výměna v podniku projevila.

Je to rok, co otevřelo Bistro Kaprova & Book Shop, jež nese jméno frekventované ulice na pražském Starém Městě. Luxusnější bistro s moderním stylovým interiérem a knihkupectvím v prvním patře vlastní Lucie Libovická, majitelka sítě klinik estetické medicíny a plastické chirurgie Yes Visage. Jako první šéfkuchař v podniku začínal Tomáš Černý, který restauraci vtiskl italskou DNA a jehož si Libovická „vypůjčila“ z nedaleké La Finestry italského restauratéra Riccarda Lucqueho.

Po roce je vše jinak. Nebo téměř: Černého v kuchyni vystřídalo duo zkušených šéfkuchařů Jan Leština a Lukáš Dostál. Taky Leština předtím pracoval pro Lucqueho, zatímco Dostál přišel z michelinského Fieldu. Oba nicméně spojuje minulost, kdysi se sešli v kuchyni pražského hotelu Four Seasons. A samozřejmě i láska k italské gastronomii – Leština vařil v Aromi a Dostál pro změnu sbíral italské zkušenosti v Dolomitech. Výsledkem jejich nové spolupráce je proto taky výrazně italské i výborné menu v Bistru Kaprova.

